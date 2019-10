GTA 5 - Diesen klassischen Sportwagen könnt ihr ab sofort am Glücksrad in GTA Online gewinnen

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos den Sportwagen Ocelot Swinger gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Onlinegibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

Der Hauptgewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr dabei gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der klassische Sportwagen Ocelot Swinger auf dem Podium.

Regulär ist das Fahrzeug durch das After Hours-Update im Juli 2018 in das Spiel integriert worden und kann in „GTA Online“ bei Legendary Motorsport für 909.000 GTA-Dollar erworben werden.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug gefällt euch von den aktuellen Boliden des Casino-Updates am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.