GTA 5 - An diesem Tag eröffnet in GTA Online das Casino

Rockstar Games hat offiziell bekannt gegeben, an welchem Tag Spieler in GTA Online mit dem neuen Casino rechnen können.

Erst heute haben wir gemeinsam darüber gerätselt, wann Rockstar Games das versprochene Casino in GTA Online veröffentlichen wird. Bisher hieß es lediglich, dass es diesen Sommer soweit sein wird.

Wir hatten auf den 23. oder 30. Juli 2019 getippt, da Rockstar Update zu GTA Online immer an einem Dienstag veröffentlicht.

Nun hat Rockstar Games auf der offiziellen Webseite den Veröffentlichungstermin verraten. Demnach geht es schon in der kommenden Woche, am Dienstag, den 23. July 2019, in das The Diamond Casino & Resort.

GTA 5 Werden wir um Echtgeld spielen? Alle bisherigen Infos zum kommenden Casino in GTA Online

Wo befindet sich das neue Casino?

The Diamond Casino & Resort war in der Singleplayer-Kampagne genau wie in „GTA Online“ schon immer auf der Karte vorhanden und konnte von außen besichtigt werden, weshalb es von Beginn an Gerüchte um ein Glücksspiel-Update für den Online-Part gab. Bislang konnte das bestehende Gebäude jedoch nicht betreten werden.

Das Casino befindet sich in Vinewood-West neben der Vinewood-Pferderennbahn, direkt neben dem Los Santos Freeway.