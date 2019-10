GTA 5 - Diese Woche neu in GTA Online: Ocelot Jugular, King of the Hill und mehr

„GTA Online“-Spieler erhalten in dieser Woche den Sportwagen Ocelot Jugular, verschiedene Boni und Belohnungen, den neuen Modus King of the Hill und zahlreiche neue Rabatte. Wir haben euch die wichtigsten Infos in unserer News zusammengefasst.

Wie gewohnt hat Rocktar am heutigen Freitag die neuen Inhalte zu GTA Online veröffentlicht. Dabei handelt es sich zum ersten um den neuen Sportwagen Ocelot Jugular, den wir euch bereits gestern im Detail vorgestellt haben.

Das Fahrzeug kann ab sofort bei Legendary Motorsport erworben werden.

Damit es in dem Multiplayer-Titel nicht langweilig wird, dürft ihr ab sofort einen neuen Modus willkommen heißen. In King of the Hill kämpfen bis zu 16 Spieler in zwei bis vier Teams um die Thronbesteigung. Gespielt wird auf sieben verschiedenen Karten.

King of the Hill kann auf folgende Arten gestartet werden:

über die Auswahl „Ausgesuchte Serie“ im Ladebildschirm

über das Symbol „Ausgesuchte Serie“ auf der Karte

über das Online-Menü unter Jobs > Von Rockstar erstellt

über die Liste „Schneller Job“ auf eurem iFruit

Solltet ihr den neuen Modus ausprobieren, erwarten euch in dieser Woche bis zum 16. Oktober doppelte GTA-Dollar und RP.

GTA 5 Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Der Sportwagen Ocelot Jugular - GTA Online

Boni und Belohnungen

Ebenfalls doppelte Boni winken bis zum 16. Oktober bei Kundenaufträgen, doppelte GTA-Dollar gibt es bei Spezialfracht-Lagerhäuser. Alle Spieler, die zum ersten Mal Kundenaufträge oder Spezialfracht-Missionen ausprobieren, erhalten einen Rabatt von 40 Prozent auf den Benefactor Terrorbyte und alle Spezialfracht-Lagerhäuser.

Wenn ihr euer Social-Club-Konto mit „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ verknüpft habt und euch vor dem 12. Dezember in „GTA Online“ einloggt, erhaltet ihr eine exklusive Variante der Schlachtermaske in „Red Dead Online“ geschenkt.

© Rockstar Games

Hauptpreis beim Glücksrad

Der aktuelle Hauptgewinn am Glücksrad im Casino von Los Santos besteht in dieser Woche aus dem Principe Deveste Eight. Solltet ihr nicht ganz so viel Glück haben, winken immerhin GTA-Dollar, RP, Bekleidung und mehr.

Rabatte

In dieser Woche gibt es Rabatte auf zahlreiche Premium-Fahrzeuge wie den Progen Emerus und den Enus Paragon R. Alle aktuellen Rabatte in „GTA Online“ haben wir euch unterhalb aufgelistet.

Benefactor Terrorbyte – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 40 % Rabatt

Progen Emerus (Supersportwagen) – 25 % Rabatt

Ocelot Pariah (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Enus Paragon R (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Grotti Turismo R (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Karin Sultan RS (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Dewbauchee Specter (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Vapid GB200 (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Annis Elegy Retro Custom (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Fahrzeugpanzerung – 40 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 40 % Rabatt

Alle Munitionstypen – 40 % Rabatt

Körperpanzerung – 40 % Rabatt

Twitch-Prime-Vorteile

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Konten bei Twitch und im Rockstar Games Social Club vor dem 06. Oktober verknüpft haben, können ihr kostenloses Master-Penthouse im Spiel über die entsprechende Webseite auf dem iFruit abholen. Spieler mit verknüpften Konten erhalten auch nach dem 16. Oktober eine Gutschrift auf den Kauf des Master-Penthouse, falls sie den Stichtag verpasst haben sollten.

Außerdem können Spieler mit verknüpften Konten den Bunker am Lago Zancudo und den Hangar 3499 in Fort Zancudo kaufen und bekommen anschließend den Kaufpreis der Basisvariante des Grundstücks zurückerstattet. Darüber hinaus erhalten sie zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf alle oben genannten Rabatte auf Fahrzeuge und Artikel sowie 75 Prozent auf die Hypercars Cheval Taipan und Överflöd Autarch. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.