GTA 5 - Diese Woche gibt es in GTA Online den neuen Lampadati, dreifache Belohnungen und mehr

Wie gewohnt gibt es auch in dieser Woche in „GTA Online“ ein frisches Autos des vor einiger Zeit veröffentlichten Casino-Updates zu erwerben. Weiterhin dürft ihr euch auf dreifache Boni, Belohnungen und satte Rabatte freuen.

Rockstar Games spendiert auch in dieser Woche allen Spielern in GTA Online neue Inhalte. Unter anderem dürft ihr in den SUV Lampadati Novak steigen, wenn ihr bei Legendary Motorsport 608.000 GTA-Dollar auf den Tisch legt.

GTA 5 SUV Lampadati Novak ist ab heute in GTA Online verfügbar

Der Lampadati Novak

So beschreibt Rockstar das neue Fahrzeug:

„Ihr wollt einen SUV. Nein, das war keine Frage. Aber ihr wollt auch einen gewissen Chic, den nur italienische Supersportwagendesigner entwerfen können. Unmöglich? Dann steigt ein in den Lampadati Novak, einem handelsüblichen SUV mit der Seele eines leicht überlegenen SUV. Die Tage, an denen ihr euch zwischen Nutzen und Stil entscheiden musstet, sind vorbei – ab jetzt.“

Ebenfalls über ein wenig Benzin im Blut solltet ihr bei der San-Andreas-Supersportserie mit ihren wechselnden Rennmodi Hotring Circuit, RC Bandito und Issi Classi verfügen. Denn hier winken gleich dreifache GTA-Dollar und Erfahrungspunkte. Doppelte Belohnungen gibt es hingegen bei der traditionellen Rennserie. Doppelte GTA-Dollar, RP und Jetons gibt es diese Woche bei Casinomissionen.

Das gibt es am Glücksrad zu gewinnen

Das neue Preisfahrzeug im Casino ist in dieser Woche der Sportwagen Vysser Neo. Dafür müsst ihr nur ein wenig Glück am Glücksrad in der Lobby des Casinos beweisen.

© Rockstar Games

Rabatte in GTA Online

Damit eure Fahrzeuge für Rennen gut gerüstet sind, bietet Rockstar in dieser Woche Rabatte auf eine Reihe von Fahrzeugen, Verbesserungen und Garagen an:

Alle Garagen – 35 % Rabatt

Ocelot Locust (Sportwagen) – 25 % Rabatt

Pfister Comet Retro Custom (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Karin Sultan RS (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Vapid GB200 (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Grotti Itali GTO (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Grotti Turismo Classic (Klassiker) – 40 % Rabatt

Hijak Ruston (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Declasse Drift Tampa (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Vapid Flash GT (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Fahrzeugpanzerung – 40 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 40 % Rabatt

Verbesserungen bei Benny's Original Motor Works – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 35 % Rabatt

Federung – 40 % Rabatt

Getriebe – 40 % Rabatt

Motoren – 40 % Rabatt

Twitch-Prime-Vorteile & -Rabatte

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Konten bei Twitch und im Rockstar Games Social Club miteinander verknüpft haben, können den Hangar 3499 in Fort Zancudo und den Bunker beim Lago Zancudo kaufen und bekommen anschließend den Kaufpreis der Basisvariante zurückerstattet. Spieler mit verküpftem Twitch-Prime-Konto erhalten nicht nur zusätzlich 10 Prozent auf alle oben aufgeführten Rabatte auf Fahrzeuge, Verbesserungen und Garagen, sondern obendrein 80 Prozent auf den Truffade Nero und den Coil Cyclone. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.