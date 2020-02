GTA 5 - Diese Woche: Dinka Sugoi, Valentinstag-Specials und mehr!

Der Valentinstag wird im Hause Rockstar Games ganz groß gefeiert und um alle Spieler von „GTA-Online“ teilhaben zu lassen, gibt es heute umfangreiche Goodies, die sich jeder GTA-Spieler einverleiben sollte.

In dieser Woche gibt es exklusive Specials bei GTA Online. Spieler können fortan die Straße mit dem Sportwagen Dinka Sugoi unsicher machen, der ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich ist!

GTA 5 Der Sportwagen Dinka Sugoi ist ab heute in GTA Online verfügbar

Und es geht mit einem rasanten Gefährt weiter. Wenn ihr jetzt in der Lobby des Diamond Casinos am Glücksrad dreht, gibt es einen gehörigen Hauptpreis der Woche: den Albany Roosevelt Valor!

Valentinstags-Specials

Wer keine mörderischen Konsequenen fürchtet, sollte die bessere Hälfte fragen, ob sie mit euch eine Runde „Bis der Tod uns scheidet“ spielt. Dieser Gegner-Modi bringt genauso wie „Angriff und Abwehr“, „Hasta La Vista“ und „Lost vs. Damned“ doppelte GTA-Dollar und RP.

Witzigerweise ist zudem die ganze Woche über Champagner kostenlos, da solltet ihr aber erst einmal kräftig den Tag der Liebe in eurem Apartment feiern! Aber lasst es nicht ausarten ...

Euer Konto wird so oder so in dieser Woche einmal Freundensprünge machen, denn unter anderem werden die Nachtclubeinnahmen verdoppelt.

Gratis T-Shirt und neues Preisfahrzeug

Und die Goodies gehen weiter. Wenn ihr vor dem 19. Februar 2020 eine Runde „GTA Online“ spielt, sichert ihr euch somit das kostenlose Albany-T-Shirt, das ein wenig amerikanische Kultur innehält. Zudem gibt es ein spezielles Fahrzeug in der Lobby des Diamond Casino & Resort.

Ihr habt hier also nicht nur die Möglichkeit, Geld, RP, schicke Kleidung und weitere Schmankerln zu erhalten. Der Albany Roosevelt Valor wartet auf seine Abholung. Da kann man nur viel Glück wünschen. Mehr zur Limousine erfahrt ihr hier:

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Albany Roosevelt Valor am Glücksrad

Kräftige Rabatte

Rockstar Games bietet im Rahmen des Valentinstags einen soliden Rabatt auf Valentinstagsbekleidung. Ihr könntet euch so ein paar niedliche Outfits kaufen und mit eurem Stern im Partnerlook umherstreifen. Könnte es denn etwas Romantischeres geben, als den Valentinstag in „GTA Online“ zu verbringen? Selbstverständlich nicht.

Diese Rabatte erhaltet ihr aktuell auf Waffen, Immobilien und Fahrzeuge:

Immobilien:

Basen, Erweiterungen & Renovierungen – 35% Rabatt

Luxusapartments – 35% Rabatt

Nachtclubs, Erweiterungen & Verbesserungen – 35% Rabatt

Terrorbyte, Erweiterungen & Verbesserungen – 35% Rabatt

Waffen:

Maschinenpistolen – 40% Rabatt

Sturmgewehre – 40% Rabatt

Scharfschützengewehre – 40% Rabatt

Fahrzeuge:

Albany Roosevelt – 30% Rabatt

Albany Roosevelt Valor – 30% Rabatt

Albany Primo Custom – 30% Rabatt

Vapid Hustler – 30% Rabatt

Ocelot Stromberg – 40% Rabatt

Ocelot Swinger – 40% Rabatt

Ocelot Penetrator – 40% Rabatt

Ocelot Ardent – 40% Rabatt

Överflöd Tyrant – 35% Rabatt

Överflöd Entity XXR – 35% Rabatt

Dewbauchee Vagner – 35% Rabatt

Dewbauchee Rapid GT Classic – 35% Rabatt

Dewbauchee Specter – 35% Rabatt

Dewbauchee Seven-70 – 35% Rabatt

Pfister Comet SR – 35% Rabatt

Pfister Neon – 35% Rabatt

Festival-Bus – 40% Rabatt

Davon ab gibt es noch einen kleinen Rabatt von 10 Prozent auf die zuvor genannten Produkte und die Pixel-Pete's-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos, wenn ihr euer GTA-Konto, also den Rockstar Games Social Club, mit Twitch Prime verbunden habt. Zudem gibt es über 35 Prozent auf den Feuerwehrwagen und die Wasserwacht in diesem Rahmen.

Aber was hat es eigentlich mit dem Goodies im Diamond-Casino-Heist auf sich? Mehr zur atemberaubenden Belohnung erfahrt ihr hier:

GTA 5 Diamanten im Heist: Rockstar Games verteilt funkelnde Steinchen