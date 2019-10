GTA 5 - Diese 70 Mod-Missionen verkürzen die Wartezeit auf GTA 6

Wenn ihr „GTA 5“ schon mehrere Male durchgespielt habt und euch „GTA Online“ einfach nicht hinter dem Ofen hervorlocken kann, dann haben wir für euch genau den richtigen Tipp. Denn ein Missionspaket eines Modders bringt euch satte 70 neue Singleplayer-Aufgaben, damit das Warten auf „GTA 6“ ein wenig angenehmer ausfällt.

GTA 6 ist von Rockstar Games bisher nicht einmal angekündigt worden, befindet sich aber angeblich bereits seit längerer Zeit in der Entwicklung. Trotzdem dürfte noch das eine oder andere Jahr ins Land ziehen, ehe wir uns auf weiteres Singleplayer-Futter im „GTA“-Universum freuen dürfen.

Überhaupt sieht es bei Story-DLCs um GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 derzeit eher mau aus. Schließlich hat der Entwickler erst vor kurzem offiziell mitgeteilt, dass derzeit die gesamte Aufmerksamkeit auf dem Online-Modus „Red Dead Online“ liegt.

Red Dead Redemption 2 Erst einmal kein Story-DLC, Fokus auf Multiplayer

Mehr Singleplayer-Missionen

Doch damit ihr trotzdem in den Genuss von weiteren Missionen für „GTA 5“ gelangt, haben wir für euch einen Geheimtipp herausgesucht!

Als „GTA 5“ vor sechs Jahren für den PC veröffentlicht wurde, wuchs die Modding-Community rund um den Open-World-Titel rasant. Und auch im Jahr 2019 ist diese noch immer ziemlich aktiv.

Beispielsweise gibt es das Missionspaket von dem Modder Alebal, das dem Spiel 70 neue Missionen hinzufügt. Laut der Beschreibung können Spieler in diesen neuen Missionen als Passagiere in Fahrzeuge einsteigen, Innenräume betreten, Türen öffnen, PCs und Safes hacken und neue Fahrzeuge einsetzen. Außerdem kann mit neuen Charakteren interagiert werden und die Missionen sind dank vieler neuer Funktionen deutlich komplexer aufgebaut. Entstanden sind die einzelnen Missionen mit dem leistungsstarken Mission Maker.

70 neue Missionen

alebal3 001 - Clay

alebal3 002 - Paige's business

alebal3 003 - Sharks

alebal3 004 - Flying bike for My General

alebal3 005 - Jimmy stole a car

alebal3 006 - Hydrogen prototype 1

alebal3 007 - Meltdown 2

alebal3 008 - All at Sandy shore

alebal3 009 - Lamar's old car

alebal3 010 - Find the beast

alebal3 011 - Trevor's nightclub

alebal3 012 - New weapons for My General

alebal3 013 - Jimmy fall in love

alebal3 014 - Unpaid Terrorbyte

alebal3 015 - Bikers & girls

alebal3 016 - Hydrogen prototype 2

alebal3 017 - Ship of death

alebal3 018 - Reconnaissance flight

alebal3 019 - At the beach with Tracy

alebal3 020 - Chop friends

alebal3 021 - New Tao business

alebal3 022 - DJs

alebal3 023 - Cars

alebal3 024 - Ladies job

alebal3 025 - Helicopters

alebal3 026 - Hydrogen prototype 3

alebal3 027 - New club house

alebal3 028 - Benny's cars

alebal3 029 - Portals

alebal3 030 - Old dark vigilante

alebal3 031 - Ships

alebal3 032 - Save the family

alebal3 033 - Beers

alebal3 034 - Bitches

alebal3 035 - Job for TP Enterprises

alebal3 036 - Hydrogen prototype 4

alebal3 037 - Lamar cars business

alebal3 038 - No time

alebal3 039 - Guests

alebal3 040 - The butler

alebal3 041 - Chaos in the city

alebal3 042 - Air fighter

alebal3 043 - Love is complicated

alebal3 044 - Franklin & Lamar in NY (need: https://it.gta5-mods.com/scripts/travel-to-north-yankton)

alebal3 045 - Sailors

alebal3 046 - Hydrogen prototype 5

alebal3 047 - Veronica

alebal3 048 - Save the whales

alebal3 049 - Nightclub business

alebal3 050 - Cats & aliens

alebal3 051 - The great escape

alebal3 052 - Business with Trevor

alebal3 053 - Help Dom

alebal3 054 - TOW TRUCK

alebal3 055 - Lost transportation

alebal3 056 - Hydrogen prototype 6

alebal3 057 - Black Madonna movie

alebal3 058 - Veronica return

alebal3 059 - Run home

alebal3 060 - Asesino mexicano

alebal3 061 - Machine parts

alebal3 062 - Black Madonna movie marketing

alebal3 063 - Past and future - part 1

alebal3 063 - Past and future - part 2

alebal3 064 - Plane for Lester

alebal3 065 - My General new toy

alebal3 066 - Hydrogen prototype 7

alebal3 067 - Open the road

alebal3 068 - Black Madonna movie - Kidnapping

alebal3 069 - Young Lady, The Artist and the Old Pig

alebal3 070 - Bunny

Außerdem gibt es zuletzt noch eine weitere gute Nachricht. Denn Modder Alebal ist noch nicht fertig. Er fügt mit jedem frischen Update zehn weitere Mods hinzu. Die letzten wurden erst am vergangenen Wochenende hinzugefügt. Habt ihr also alle 70 Missionen durchgespielt, werden euch wohl bereits in Kürze zehn weitere erwarten.