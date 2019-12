GTA 5 - Casino-Heist-Update: Video zeigt den fernsteuerbaren Minitank im Einsatz

In „GTA Online“ könnt ihr schon bald einen RC Tank steuern, der mit dem Casino-Heist vor einigen Tagen ins Spiel gefunden hat aber derzeit noch nicht offiziell freigeschaltet ist. Doch erste Videos zeigen den Minipanzer bereits im Einsatz.

In der vergangenen Woche hat Entwickler Rockstar Games den neuen Heist zu GTA Online veröffentlicht, der außerdem mit zahlreichen weiteren neuen Inhalten daherkam. Unter anderem gab es direkt zum Release des großen Updates zwölf neue Fahrzeuge, die bei den verschiedenen Händlern in Los Santos für das nötige Kleingeld erworben werden können.

So steuert sich der RC Tank

Doch einige Leaker und Dataminer hatten in den Spieldateien bereits weitere Fahrzeuge entdeckt, die wohl erst in der nächsten Zeit nach und nach veröffentlicht werden. Besonders freuen sich Spieler auf einen fernsteuerbaren Minitank (Invade and Persuade RC Tank), der bei Warstock Cache & Carry für satte 2.275.000 GTA-Dollar zu erwerben sein wird.

Angeblich könnt ihr aber euer Geld auch sparen und den Minipanzer an einem bestimmten Tag während der bevorstehenden Feiertage kostenlos erwerben. Weitere Infos zu dem kommenden Weihnachts-Update in „GTA Online“ haben wir euch hier zusammengefasst:

Der Minitank im Einsatz

Da sich der kleine Panzer schon in den Spieldateien von „GTA 5“ befindet, gibt es auf YouTube bereits Videos, die das gefährliche Fahrzeug im Singleplayer-Modus in Aktion zeigen.

Das gepanzerte Gefährt ist unter anderem mit einem Maschinengewehr ausgestattet. Wenn ihr das Aussehen oder die Bewaffnung des Panzers verändern möchtet, dann solltet ihr die Werkstatt aufsuchen und den RC Tank dort ein wenig tunen. Zur Verfügung steht zum Beispiel ein Flammenwerfer oder eine Plasmakanone.