GTA 5 - Casino-Heist: So sichert ihr euch in GTA Online die Retro-Spielhalle Pixel Petes Arcade völlig kostenlos

Twitch Prime-Mitglieder, die ihre Konten mit ihrem Rockstar Games Social Club-Konto verknüpft haben, können sich in „GTA Online“ die Retro-Spielhalle kostenlos sichern. Diese dient für den neuen Casino-Heist als Zentrum für die Planung und Durchführung des neuen Raubüberfalls.

GTA Online-Spieler wissen bereits, dass alle Twitch Prime-Mitglieder, die ihre Konten mit ihrem Rockstar Games Social Club-Konto verknüpft haben, regelmäßig dafür belohnt werden. So konnte sich in der Vergangenheit zum Beispiel das Master-Penthouse oberhalb des protzigen neu eröffneten Casinos kostenlos gesichert werden.

GTA 5 Uhrzeit, Infos und neue Inhalte: Der Casino-Heist erscheint morgen für GTA Online

Sichert euch die Retro-Spielhalle für den Casino-Heist

Nun hat Rockstar Games auf der offiziellen Webseite eine Reihe neuer, kostenloser Belohnungen im Spiel zur Veröffentlichung des The Diamond Casino Heist in „GTA Online“ und dem Moonshiners-Update in „Red Dead Online“ enthüllt.

Alle Twitch Prime-Mitglieder, die ihren Account mit ihrem Social Club-Konto verbunden haben, erhalten in „GTA Online“ freien Zugriff auf die Retro-Spielhalle in Paleto Bay (Pixel Petes Arcade), die als Zentrum zur Planung und Durchführung der neuen Raubüberfall-Operation dient. Ihr erhaltet also ähnlich wie in der Vergangenheit bei dem Master-Penthouse innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf einen Rabatt von 100 Prozent.

Wie hoch der reguläre Preis für die Spielhalle ausfallen oder wo sich diese in Los Santos genau befinden wird, werden wir aber wohl erst am morgigen Donnerstag erfahren, wenn der Casino-Heist offiziell für PS4, Xbox One und PC erscheint. Alle Infos zu dem neuen Raubüberfall haben wir euch hier aufgelistet:

