GTA 5 - Casino-Heist: So schaltet ihr in GTA Online Patrick McReary als Schützen frei

Mitte dieses Monats hat Rockstar Games das Casino-Heist-Update für „GTA Online“ veröffentlicht, das Raubüberfälle auf Glücksspiel-Einrichtungen ermöglicht. KI-Schützenhilfe kann man sich in Form von Patrick „Packie“ McReary holen, der jedoch erst mal freigeschaltet werden muss. Wir erklären euch, wie das geht.

Seit Kurzem ist es in „GTA Online“, dem Mehrspielermodus von Grand Theft Auto V, möglich, einen Raubüberfall auf das Diamond-Casino zu machen und im Erfolgsfall fette Beute abzusahnen. Die Chancen auf Gelingen könnt ihr mit dem KI-Helfer Patrick „Packie“ McReary steigern, der als Schütze eingesetzt werden kann. Zuvor muss der Charakter aber aus den Händen der lokalen Polizeibehörde befreit werden.

GTA 5 Die beiden Formel 1-Wagen Progen PR4 und der Ocelot R88 in der Übersicht

Event wird zufällig ausgelöst – Geduld ist gefragt

Um McReary freizuschalten, müsst ihr zunächst eine Session in „GTA Online“ eröffnen, in der mindestens drei Mitspieler am Start sind. Dann ist Geduld gefragt, denn es gilt zu warten, bis in eurer Umgebung Polizeisirenen ertönen und ein blauer Punkt auf der Minikarte erscheint. Fahrt direkt zu ihm.

GTA 5 Casino-Heist-Update: Video zeigt den fernsteuerbaren Minitank im Einsatz

Gegenden wie die Weinberge im Westen, aber auch Abschnitte der Route 68 (Klubhaus oder Ammunation), der Highway in Casino-Nähe und der Haupteingang des Forts Zancudo gelten laut Community-Berichten als besonders erfolgversprechend, was das zeitnahe Auftauchen des Events angeht.

Seid ihr am blauen Punkt bzw. am Einsatzort angelangt, müsstet ihr einen Polizeitransporter sehen. Erschießt die darin befindlichen Beamten, ohne Explosionen auszulösen – schließlich ist McReary an Bord und sollte unverletzt bleiben. Steigt dann ins Fahrzeug und flieht vor etwaigen Verfolgern oder lasst Lester die Fahndung nach euch aufheben.

Sobald ihr McReary im angezeigten Unterschlupf abgeliefert habt, erhaltet ihr 10.000 GTA-$ als Belohnung und könnt den Schützen künftig bei Raubüberfällen einsetzen.