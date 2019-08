GTA 5 - Casino bringt massig Spieler zurück nach GTA Online

Mit dem Casino-Update für „GTA 5“ hat Rockstar Games mitten ins Schwarze getroffen. Die Spieler kehren in Scharen zurück, um die neuen Features auszuprobieren. Dabei verbucht der Titel so hohe Spielerzahlen wie zuletzt am Release-Tag von „GTA Online“.

Das Casino-Update in GTA Online hat eine Menge Spieler dazu veranlasst, das Rockstar-Schwergewicht noch einmal zu installieren und zu starten. Mittlerweile ist bekannt, dass GTA 5 mit dem aktuellen Update den höchsten Spieler-Peak seit langem hat. Es waren so viele Spieler aktiv wie zuletzt 2013.

Casino-Update bringt Spieler zurück

Das Diamond Casino & Resort erfreut sich reger Beliebtheit. Die Leute frönen dem Glücksspiel und durften schon den einen oder anderen Gewinn einstreichen.

Tatsächlich ist das Update sogar so beliebt, dass „Grand Theft Auto Online“ damit einen kleinen Rekord verbuchen kann. Es suchten nämlich so viele Spieler einen Weg nach Los Santos wie zuletzt am Release-Tag am 17. September 2013. So stark hat also noch kein Update bislang gezogen.

Gegenüber The Hollywood Reporter ließen sie verlauten:

„Das Diamond Casino-Update brachte die größte Anzahl an Spielern innerhalb eines Tages und über eine Woche verteilt seit GTA Online zuerst live ging im Oktober 2013.“

Demnach hat das Update nicht nur am Release-Tag am 23. Juli 2019 viele Spieler angezogen, in der darauffolgenden Woche waren es ebenfalls eine Menge Glücksspieler, die sich im Casino an den neuen Features erfreuten.

Der ehemalige Rockstar-Insider Yan 2295 meint, dass GTA Online über eine Million Spieler am Casino-Update-Tag aufwies. Rockstar Games teilt keine offiziellen Zahlen.

Falls ihr das Casino-Update noch nicht ausprobiert habt, dann könnt ihr das jetzt tun, denn in Deutschland gibt es keine Ländersperre. Wir verraten euch zudem, was es mit dem seltsamen Auto aus dem Casino auf sich hat und wie viel die neuen Inhalte kosten.