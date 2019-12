GTA 5 - Bringt uns das große Dezember-Update einen neuen Heist für GTA Online?

Werden wir schon bald das Casino in „GTA Online“ überfallen können? Ein mysteriöser Tweet von Rockstar deutet derzeit auf einen neuen Heist hin, der genau dieses Szenario bieten könnte.

Im Juli 2019 eröffnete Entwickler Rockstar Games in GTA Online nach vielen Spekulationen und Vermutungen seitens der Community das bislang nicht zugänglich gewesene Casino.

Mit dem großen Update hielt das Glücksspiel gemeinsam mit weiteren Aktivitäten und Inhalten in Los Santos Einzug. Spieler können sich seit dem Sommer ein eigenes Penthouse oberhalb des Casinos erwerben, neue Minispiele ausprobieren, frischen Missionen nachgehen oder das gerade erst gewonnene Geld für die neuen Fahrzeuge ausgeben, die noch bis heute im wöchentlichen Rhythmus freigeschaltet werden.

Doch so langsam aber sicher sehnt sich die Community nach neuen Aktivitäten, die zurück nach Los Santos locken. Zwar gibt es neben den Casino-Fahrzeugen regelmäßig Belohnungen, Rabatte und neue Modi zu entdecken, doch wie wäre es mal wieder mit einem neuen Heist?

Was kommt nach dem The Doomsday Heist?

Tatsächlich ist es schon genau zwei Jahre her, dass wir gemeinsam mit drei weiteren Freunden einen Raubüberfall durchziehen konnten. Denn der The Doomsday Heist erschien im Dezember 2017 für PS4, Xbox One und PC und brachte eine Reihe von Missionen mit sich, die einige Überraschungen bereithielten.

Nun gibt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Rockstar ein kurzes Teaser-Video, das möglicherweise genau einen solchen Heist ankündigt. Derzeit wird vermutet, dass Spieler das frisch eröffnete Casino innerhalb einer großen Mission ausrauben werden können.

In dem Video bekommen wir zwar nur wenige Szenen zu sehen, doch es gibt genügend Anhaltspunkte, die diese Vermutungen zu bestätigen scheinen:

Schon der Untertitel deutet mit den Worten: „Score Big in Los Santos“ auf den Raubüberfall des Casinos hin. Zu Beginn sehen wir außerdem einen Geldtransporter, der das Gelände verlässt. In der nächsten Szene beobachten wir aus der Perspektive einer Überwachungskamera offenbar ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, der einen Koffer durch die Lobby trägt, ehe das Video von Leser gehackt wird.

The Diamond Casino & Resort: Score Big in Los Santos pic.twitter.com/M8TQ1KTEEZ — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2019

Solltet ihr vor kurzem ebenfalls den Film Ocean's Eleven gesehen haben, liegt die Vermutung sehr nahe, dass wir bald mit Lester und weiteren Spielern genau solch einen Coup planen und durchführen werden.

Wir werden es wohl schon in Kürze erfahren, welche Pläne Rockstar genau ausheckt. Was haltet ihr von der Möglichkeit das Casino in „GTA Online“ auszurauben? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne unterhalb in die Kommentare.