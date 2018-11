GTA 5 - Boni auf Verkaufsmissionen, Spezialrennen und Kundenaufträge

Rockstar hat am heutigen Dienstag wie gewohnt mitgeteilt welche Rabatte, Boni und Extras in dieser Woche auf GTA Online-Spieler warten. Unter anderem profitieren CEOs von doppelten GTA-Dollar auf Verkaufsmissionen aus Import/Export.

Für GTA Online-Spieler startet die neue Woche immer erst am Dienstag, schließlich teilt Rockstar an diesem Tag die neuen Boni, Rabatte und Inhalte mit, die in der Open World warten,

In dieser Woche könnt ihr ein beliebiges Spezialrennen oder einen beliebiges Spezialfahrzeuge-Auftrag starten und doppelte GTA-Dollar oder RP verdienen.

Besitzer des Terrorbytes können ihre besonderen Fähigkeiten bei doppelten Belohnungen auf Kundenaufträge zur Schau stellen, während Waffenhändler jede beliebige Waffenfahrzeug-Mission in der mobilen Kommandozentrale starten und sich bis zum 19. November einen Geld- und RP-Bonus sichern können.

GTA 5 Meilenstein mit mehr als 100 Millionen ausgelieferten Einheiten erreicht

Spezialfahrzeuge-Rabatte

Warstock Cache & Carry bietet bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spezialfahrzeuge, um euren Operationen die nötige Flexibilität zu verleihen, jedes Hindernis zu überwinden, vom Unterwasser-Fahrzeug Ocelot Stromberg bis zum majestätischen Schwebeauto Imponte Deluxo.

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt

Mammoth Thruster – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

Imponte Ruiner 2000 – 40 % Rabatt

Coil Rocket Voltic – 40 % Rabatt

Nagasaki Blazer Aqua – 40 % Rabatt

Rabatte auf ausgewählte Luxusfahrzeuge, Verbesserungen und mehr

Bei 30 Prozent Rabatt auf eine Auswahl von Luxusfahrzeugen, Verbesserungen und Anpassungen sollte kein Sammler die Chance verpassen, sich diese hochmodernen Supersportwagen wie den Overflod Tyrant oder den ikonischen Pfister Comet in die Garage zu stellen.

Overflod Tyrant – 30 % Rabatt

Ocelot XA-21 – 30 % Rabatt

Coil Cyclone – 30 % Rabatt

Coil Raiden – 30 % Rabatt

Pfister Comet SR – 30 % Rabatt

Designs (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Lackierungen (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Motor-Verbesserungen (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Felgen – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 30 % Rabatt

Investiere diese Woche in ein wenig zusätzliche Feuerkraft mit heftigen Rabatten auf die folgenden essenziellen Schadensausteiler: