GTA 5 - Bekommen wir in GTA Online bald wieder Schnee und Geschenke?

Bekommen wir in Los Santos bald wieder Schnee? Genau wie in den letzten Jahren, dürfen Spieler wohl auch in diesem Jahr zu den Feiertagen in „GTA Online“ wieder mit der weißen Pracht rechnen. Doch anscheinend hat Rockstar noch weitere Überraschungen geplant.

In den letzten Jahren hat sich Rockstar Games für die Weihnachtszeit immer wieder neue Überraschungen für Spieler von GTA Online ausgedacht. Doch auf eines konnte sich die Community dabei stets verlassen: Schnee in Los Santos!

Zwar hat das Studio bislang noch nicht angekündigt, dass die Stadt auch in diesem Jahr zu den Feiertagen von einer Schneedecke bedeckt wird, doch es scheint recht sicher zu sein.

Schnee in GTA Online?

Wir gehen davon aus, dass es in der dritten oder vierten Dezemberwoche in „GTA Online“ schneien wird und Rockstar an der Tradition, die immerhin schon seit 2013 besteht, weiterhin festhält.

Zudem können wir davon ausgehen, dass überall in Los Santos, genau wie in euren Appartements sowie in den CEO-Büros, wieder wunderschön geschmückte Weihnachtsbäume stehen werden. Passende weihnachtliche Kleidung und die beliebten Feuerwerkabschussgeräte dürfen da natürlich auch nicht fehlen.

In einem Interview mit PC Gamer sprach Rob Nelson, Co-Studio Head von Rockstar North vor einiger Zeit unter anderem davon, dass man spannende Pläne für die Weihnachtszeit habe.

Vermutet wird unter anderem, dass das große Dezember-Update zu „GTA Online“ auch eine neue Heist-Mission im Gepäck haben wird. Möglicherweise können Spieler im letzten Monat des Jahres das im Juli neueröffnete Casino überfallen. Weitere Infos dazu haben wir euch hier zusammengefasst:

