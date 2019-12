GTA 5 - Die beiden Formel 1-Wagen Progen PR4 und der Ocelot R88 in der Übersicht

Die beiden Formel 1-Wagen Progen PR4 und Ocelot R88 werden bald in „GTA Online“ verfügbar sein, doch was dürfen wir von den zwei Rennboliden erwarten?

In den nächsten Wochen wird Rockstar Games weitere Fahrzeuge veröffentlichen, die bei den verschiedenen Händlern in GTA Online erworben werden können. Wir haben euch bereits gestern den fernsteuerbaren Minitank vorgestellt, der mit verschiedenen Geschützen und sogar einem Flammenwerfer ausgestattet werden kann:

Formel 1-Boliden: Progen PR4 und der Ocelot R88

Doch ein weiteres Highlight werden die neuen Formel-1-Fahrzeuge darstellen, die von Dataminern ebenfalls in den Spieldateien gefunden wurden.

In der Singleplayer-Kampagne von „GTA 5“ haben sich Spieler durch entsprechende Cheats die beiden Wagen bereits spawnen lassen und diese anschließend auf Herz und Nieren getestet. Sowohl der Progen PR4 als auch der Ocelot R88 können sogar in der Werkstatt getunt werden. So können zum Beispiel neue Reifen oder ein anderer Spoiler montiert werden.

Auch wenn die Werte in Hinsicht auf Geschwindigkeit, Handlung und Beschleunigung noch nicht final sein dürften, dürfen wir gespannt sein, was uns schlussendlich erwarten wird. Möglicherweise dürfen wir in Kürze zwei der schnellsten Rennboliden in „Rennboliden“ begrüßen. Denn anscheinend verfügen beide Fahrzeuge über einen eingebauten Boost, um noch ein wenig mehr Geschwindigkeit herauszuholen.

Vielleicht können wir bald sogar in speziellen Rennen mit den Formel-1-Fahrzeugen gegen andere Spieler antreten und dabei den einen oder anderen Geschwindigkeitsrauscher durchleben.