GTA 5 - Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Das Motorrad Rampant Rocket - GTA Online

Diese Fahrzeuge werden in „GTA Online“ in naher Zukunft freigeschaltet:

Diese Fahrzeuge könnt ihr bereits in „GTA Online“ erwerben:

Sechs der Fahrzeuge des Casino-Updates stehen direkt zur Verfügung, die anderen werden erst nach und nach in den kommenden Wochen freigeschaltet.

Das Casino-Update zu GTA Online integriert unter anderem zahlreiche neue Fahrzeuge in das Spiel.

Insgesamt wird es 22 neue Fahrzeuge geben, die das umfangreiche Casino-Update mit sich bringt. Allerdings sind nicht alle dieser Straßenboliden direkt verfügbar. Wir haben für euch eine Liste mit allen Fahrzeugen zusammengestellt, die bereits verfügbar sind und in naher Zukunft erscheinen werden.

