GTA 5 - Alle Fahrzeuge des Casino-Updates in GTA Online

Insgesamt hat das Casino-Update im Sommer dieses Jahres 22 neue Fahrzeuge in „GTA Online“ integriert. Wir haben für euch eine Liste mit allen Fahrzeugen zusammengestellt, die ihr bei den verschiedenen Händlern erwerben könnt.

Das Casino-Update zu GTA Online hat zahlreiche neue Fahrzeuge in das Spiel integriert. Wir haben für euch eine Liste mit allen Fahrzeugen zusammengestellt, die in den vergangenen Wochen und Monaten freigeschaltet worden sind.

GTA 5 So findet und zerstört ihr die 50 Störsender in GTA Online

GTA 5 Wir zeigen euch alle Fundorte der 100 Actionfiguren in GTA Online

GTA 5 Guide: So findet ihr alle 54 Spielkarten in GTA Online

GTA 5 Guide: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen in GTA Online

Alle neuen Fahrzeuge in „GTA Online“, die mit dem Casino-Heist in das Spiel gefunden haben, sind in diesem Übersichtsartikel ausgelistet:

GTA 5 Grotti Furia: Alle neuen Fahrzeuge des Casino-Heist in GTA Online

22 neue Fahrzeuge für GTA Online

Die ganze Liste mit insgesamt 22 neuen Straßenboliden in „GTA Online“ haben wir für euch nachfolgend zusammengefasst:

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Vapid Peyote Gasser

© Rockstar Games/GTA Fandom

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $805.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Lamadati Novak

© Rockstar Games/GTA Fandom

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $608.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Western Rampant Rocket

© Rockstar Games / GTA Fandom

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $925.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Pegassi Zorrusso

© Rockstar Games / GTA Fandom

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.925.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Weeny Dynasty

© Rockstar Games / GTA Fandom

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $450.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Ocelot Jugular

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.225.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Annis Hellion

© Rockstar Games / GTA Fandom

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $835.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Ubermacht Zion Classic

© Rockstar Games / GTA Fandom

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $812.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Benefactor Krieger

© GTA Forum / Rockstar Games

Zu erwerben bei : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Preis: $2.875.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Bravado Gauntlet Hellfire

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $745.000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Bravado Gauntlet Classic

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $615,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Ocelot Locust

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1,625,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Annis S80RR

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $2,575,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Truffade Thrax

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $2,325,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Enus Paragon R

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $905,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Obey 8F Drafter

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $905,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Vapid Caracara 4X4

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Southern San Andreas

Southern San Andreas Preis: $875,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Weeny Issi Sport

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Southern San Andreas

Southern San Andreas Preis: $897,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Vysser Neo

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1,875,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Vulcar Nebula Turbo

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $797,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Progen Emerus

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $2,750,000

GTA Online Casino-Fahrzeuge - Enus Paragon R

© Rockstar Games/GTA Fandom