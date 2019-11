GTA 5 - All diese Vorteile bringt das Halloween-Event in den Online-Modus

Wie in jedem Jahr findet auch diesmal ein Halloween-Event in „GTA Online“ statt, das euch zahlreiche neue Inhalte, Boni, und Rabatte beschert. Was es alles zu entdecken gibt, haben wir für euch im Überblick.

Halloween in GTA Online lohnt sich immer. Das beweist Rockstar Games in diesem Jahr erneut und bringt zahlreiche neue Inhalte, Features und Belohnungen ins Spiel. Was euch im Detail vom 31. Oktober bis zum 06. November erwartet, haben wir euch im Folgenden zusammengefasst.

Der Außerirdischen-Überlebenskampf – Project 4808

Für Verschwörungstheoretiker stellt die neue Außerirdischen-Überlebenskampf-Serie wohl einen waschechten Traum dar, denn immerhin könnt ihr hier als Alien gegen Wellen von bis an die Zähne bewaffneten NOOSE-Einheiten, FIB-Agenten und die Marine kämpfen. In dieser Woche erhaltet ihr dabei sogar die doppelten Belohnungen.

Wilde Peyoten und dicke Halloween-Rabatte

Wilde Peyot-Pflanzen sind in Los Santos aufgetaucht. Die Kakteen sind zwar eigentlich nicht zum Essen gedacht, können bei Verzehr jedoch einige amüsante Effekte verursachen. Was genau es mit den Peyoten auf sich hat und wie ihr die 76 Pflänzchen finden könnt, erklären wir euch in unserem Guide:

Neben stylischer Halloween-Deko im Diamond-Casio und Exklusiv-Gegenständen wie Skulpturen, Wandwerke oder Deko im dortigen Shop, könnt ihr euch außerdem doppelte GTA-Dollar und RP in den thematisch passenden Modi Schlitzer, Slashers, Lost vs. Damned, Condemned, Come out to Play und Bestie gegen Schlitzer sichern.

Gleichzeitig ist die Halloween-Kollektion vom letzten Jahr sowie alle Halloween-Masken um 35 Prozent und zahlreiche ausgewählte Fahrzeuge um bis zu 40 Prozent reduziert erhältlich. Interessiert ihr euch für kostenlose Kleidungsstücke, könnt ihr euch das Choose-Your-Side- und das Invade-and-Persuade-Held-T-Shirt freischalten, indem ihr euch im Event-Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 6. November bei „GTA Online“ einloggt.

Das Casino-Update

Die Highlights stellen wohl die Fahrzeuge dar, zu denen das Western Rampant Rocket sowie das LCC Sanctus zählt, die mit dem gleichzeitig erschienenen Casino-Update ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Letzteres ist ein Gothic-Motorrad mit roten Leuchten in einem Totenkopf-Schädel, das in dieser Woche den Hauptreis im Diamond Casino & Resort darstellt.

Twitch Prime-Vorteile

Mitglieder von Twitch Prime können sich derzeit den Hangar 3499 in Fort Zancudo und den Bunker am Lago Zancudo kaufen, erhalten den Kaufpreis der Basisvariante anschließend jedoch wieder zurück. Zusätzlich gibt es weitere 10 Prozent auf alle genannten Halloween-Rabatte, 80 Prozent auf den bewaffneten Tampa und 85 Prozent auf den gepanzerten Brute Boxville. Um alle Vorteile zu nutzen, müsst ihr euch lediglich für Twitch Prime anmelden und das Ganze mit eurem Rockstar Games Social Club-Konto verbinden.