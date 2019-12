GTA 5 - Für 2.740.000 GTA-Dollar: Supersportwagen Grotti Furia ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Supersportwagen Grotti Furia zum Kauf bereit. Dieses kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Supersportwagen Grotti Furia, der für satte 2.740.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet. Habt ihr den The Diamond Casino Heist als Anführer erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr das Fahrzeug reduziert für 2.055.000 GTA-Dollar kaufen.

Das ist der Grotti Furia

Der Furia scheint eine Mischung aus einer Vielzahl von Sportwagen von Ferrari der letzten Jahre zu sein, nämlich der Pininfarina Battista für das Seitenprofil und die Rücklichter, der 488 Pista für die Frontform und der SF90 Stadale für den Rest der Hecksektion. Außerdem finden sich in dem Furia Hinweise auf den F8 Tributo.

„Wer braucht schon einen Supersportwagen? Wer muss sein Geld für die feinsten Ledersitze, gottgleiche Leistung und eine Karosserie, die so verführerisch ist, das Aphrodite persönlich vor ihr auf die Knie fallen würde, herausschmeißen? Wer braucht so eine asphaltzerreißende Feuchter-Renntraum-Maschine? Sie. Der Grotti Furia – auch den Verkauf Ihrer zweiten Niere wert.“

Peyote Gasser