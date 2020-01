GTA 5 - 2.000.000 GTA$-Geldgeschenk, neuer Sportwagen, zahlreiche Boni und mehr

Die neue Woche in GTA Online ist voll mit Geschenken, Boni und neuen Inhalten. Wir geben euch einen Überblick und verraten zudem bei welchen Inhalten ihr dieses Mal bares Geld sparen könnt.

Der Albany V-STR ist der neueste Sportwagen und ab sofort erhältlich bei Legendary Motorsport.

Doppelte Boni in den 3 Gegner-Modi Zielscheibenrennen, Motor Wars und Deadline.

VIP-/CEO-Aufträge und -Herausforderungen bringen doppelte Belohnungen.

Die Pegassi Oppressor ist diese Woche der Hauptreis beim Glücksrad.

„Gelber Hund mit Halskrause“, die neueste Marke in Los Santos, macht seine Artikel jetzt für alle Spieler zum Kauf verfügbar.

Twitch-Prime-Belohnungen: unter anderem mit der kostenlosen Pixel-Pete's-Spielhalle in Paleto Bay sowie weiteren Rabatten.

Rockstar Games feiert die Rekordzahlen in GTA Online und Red Dead Online und macht aus diesem Grund allen Spielern Geschenke. Unter anderem dürft ihr euch auf das bislang größte Geldgeschenkt freuen, dass es bislang in dem Multiplayer-Modus von „GTA 5“ gab.

Wie auch in den letzten Wochen steht ab sofort ein brandneues Fahrzeug zur Verfügung, das alle zahlungswillige Spieler bei Legendary Motorsport erwerben können. Dabei handelt es sich dieses Mal um den Sportwagen Albany V-STR für 1.285.000 GTA-Dollar. Alle Infos zu dem neuen Gefährt haben wir euch in dieser News zusammengefasst.

GTA 5 Der Sportwagen Albany V-STR ist ab heute in GTA Online verfügbar

Erhaltet insgesamt 2.000.000 GTA$

Möchtet ihr eurer virtuelles Bankkonto in „GTA Online“ ein wenig füllen, solltet ihr euch zwischen dem 30. Januar und dem 5. Februar in den Titel einloggen, um insgesamt 1.000.000 GTA-Dollar zu verdienen. Kehrt nächste Woche zwischen dem 6. und dem 12. Februar zurück und erhaltet weitere 1.000.000 GTA-Dollar.

Das Geld wird euch innerhalb von 72 Stunden auf eurem Maze-Bank-Konto gutgeschrieben. Spielt in beiden Wochen und verdient insgesamt 2.000.000 GTA$.

Erhaltet doppelte Belohnungen

In dieser Woche winken für die Modi Zielscheibenrennen, Motor Wars und Deadline doppelte Belohnungen in Form von GTA$ und RP. Doppelte Boni gibt es außerdem für VIP-/EO-Aufträge und -Herausforderungen.

Das neue Podiumsfahrzeug

Wenn ihr euren Geldgewinn bereits anderweitig verplant habt, aber trotzdem ein neues Fahrzeug angeschafft werden soll, schaut im Casino von Los Santos vorbei. Am dortigen Glücksrad in der Lobby gibt es in dieser Woche das spezielle Motorrad Pegassi Oppressor als neues Preisfahrzeug zu gewinnen. Alle weiteren Infos zu dem Gewinn haben wir euch hier zusammengefasst:

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt das Motorrad Pegassi Oppressor am Glücksrad

Rabatte und Vorteile

Möchtet ihr trotz einem prallgefüllten Konto kein Geld aus dem Fernster schmeißen, bieten sich diese wöchentlichen Rabatte und Vorteile in „GTA Online“ an.

Werkstätten für bewaffnete Fahrzeuge

Imponte Ruiner 2000

Declasse Scramjet

Nagasaki Shotaro

BF Ramp Buggy

HVY Menacer

HVY Nightshark

BF Dune FAV

Bewaffneter Declasse Tampa

Vom-Feuer-Flak-Anhänger

Karin Technical Aqua

Karin Technical Custom

HVY Insurgent Pickup

HVY Insurgent Pickup Custom

Bravado Halbkettenfahrzeug

Falls ihr Twitch-Prime-Mitglieder seid und eure Konten bei Twitch Prime und im Rockstar Games Social Club miteinander verknüpft habt, erhaltet ihr die Pixel-Pete's-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf. Neben der Spielhalle erhalten Twitch-Prime-Mitglieder mit verknüpften Konten satte 80 % Rabatt auf den Preis der Buckingham Pyro und des Rhino-Panzers sowie zusätzlich 10 % Rabatt auf alle oben genannten Angebote dieser Woche. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.