GTA 5 - Für 1.925.000 Dollar: Dieser Supersportwagen ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Pegassi Zorrusso zum Kauf bereit. Dieser kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Supersportwagen Pegassi Zorrusso, der für 1.925.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet.

GTA 5 Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Der Supersportwagen Pegassi Zorrusso - GTA Online

In der vergangenen Woche gab es den Sportwagen Weeny Dynasty. Dieser kann seitdem ebenfalls bei Southern San Andreas Super Autos gekauft werden.

Alle Infos zu diesem Fahrzeug haben wir euch in diesem News-Artikel zusammengefasst:

GTA 5 Dieser klassische Sportwagen ist ab heute in GTA online verfügbar

Das ist der Pegassi Zorrusso

Der Pegassi Zorrusso scheint auf dem Italdesign Zerouno zu basieren, dessen Rücklichtform auf dem Bugatti Divo und dem Heckdiffusor basiert sowie auf der Motorabdeckung, die möglicherweise vom Lamborghini Aventador SVJ stammt. Die Motorhaube scheint auf der des Lamborghini Huracan Super Trofeo zu basieren.

