Gran Turismo Sport - Umfangreiches Update mit neuen Autos und Strecke veröffentlicht

Die Rennsimulation Gran Turismo Sport erhält heute eine umfangreiche Erweiterung. Update 1.29 fügt dem Racer neun neue Fahrzeuge und eine neue Strecke hinzu. Auch zwei neue Einzelspieler-Events gehen an den Start.

Vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlichte Entwickler Polyphony Digital die Rennsimulation Gran Turismo Sport für die PlayStation 4. Damals jedoch noch mit ziemlich überschaubarem Umfang. Das hat sich mittlerweile jedoch geändert. Jetzt steht bereits das nächste Update in den Startlöchern, welches zahlreiche neue Inhalte bereithält.

Neun neue Autos und eine Strecke

Das neue Update steht laut Entwickler Polyphony Digital unter dem Motto „unglaublich schnelle Traumautos“ und hebt Gran Turismo Sport auf Version 1.29. Mit von der Partie sind neun neue Rennboliden, darunter der legendäre Pagani Zonda R.

Folgende Fahrzeuge sind im neuen Update enthalten:

Ferrari GTO ’84

Pagani Zonda R ’09

Maserati GranTurismo S ’08

Honda EPSON NSX ’08

Lexus PETRONAS TOM’S SC430 ’08

Nissan XANAVI NISMO GT-R ’08

MINI Cooper S ’05

Jaguar E-type Coupé ’61

Subaru Impreza 22B-STi Version ’98

Obendrauf spendieren euch die Entwickler in dem kostenlosen Update die legendäre Rennstrecke Circuit de Catalunya in Spanien. Es handelt sich hierbei um eine der bekanntesten Rennstrecken der Welt, auf der unter anderem der Große Preis von Spanien in der Formel 1 ausgetragen wird. Abgerundet wird der Patch von zwei brandneuen GT League-Events für den Einzelspielermodus:

Die Beginner-Liga wird um die MINI Challenge erweitert, während der X2014 Nations Cup die Professional-League erweitert. Update 1.29 wird im Laufe des heutigen Tages erscheinen.