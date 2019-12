Google - Die Top 10 Suchbegriffe 2019 in Deutschland

Wie in jedem Jahr veröffentlicht Google zum Jahresende hin eine Zusammenfassung der globalen Suchanfragen, die über die gleichnamige Suchmaschine Google zusammengekommen sind. Darunter befinden sich die Top 10 Suchanfragen der deutschen Bevölkerung und einige weitere Kategorien.

Google gibt einen Jahresrückblick auf 2019, die Suchmaschine Google hat im vergangenen Jahr zahlreiche Anfragen erhalten und nun gibt der Konzern Einblick in die Google Trends 2019, in dem wir ein wenig über das Suchverhalten der Bewohner in Deutschland erfahren.

Darunter fallen die Top 10 der beliebtesten Suchbegriffe, zu denen die Umweltaktivistin Greta Thunberg, die Europawahl oder gar die Frauen WM zählen. Davon ab wird aufgelistet, welche politischen Themen Schlagzeilen generierten. Darunter fällt unter anderem der heißt diskutierte Artikel 13 und die Europawahl.

In weiteren Kategorien wollten die Deutschen 2019 wissen, wo sie Game of Thrones anschauen können oder was Area 51 überhaupt ist. Ob das Internet-Meme mit dem Naruto Runner zu dem Interesse beigetragen hat? Hier findet ihr die Top-Suchbegriffe weltweit:

Netzkultur Wird heute Area 51 gestürmt? Erster Naruto-Runner auf Kamera festgehalten

Top Suchbegriffe bei Google 2019

Diese Suchanfragen wurden von den Deutschen am häufigsten gestellt:

Rebecca Reusch Notre Dame Handball WM Karl Lagerfeld Julen Europawahl Frauen WM 30 Jahre Mauerfall Thomas Cook Greta Thunberg

Die meistgesuchten Persönlichkeiten der Deutschen 2019:

Greta Thunberg Evelyn Burdecki Alice Merton Peter Orloff Bastian Yotta Luke Mockridge Leila Lowfire Chris Töpperwien Saskia Esken Doreen Dietel

Politische Schlagzeilen

Europawahl Artikel 13 Sri Lanka Halle Grundrente Wahl Sachsen Wahl Thüringen Strache Fridays for Future Volksbegehren Artenvielfalt

Artikel 13 Wie, wer, was und warum: Die Chronologie einer umstrittenen Urheberrechtsreform

Abschiede

Karl Lagerfeld Lisa Martinek Ingo Kantorek Niki Lauda Cameron Boyce Costa Cordalis Luke Perry Hannelore Elsner Rudi Assauer Karel Gott

Sportler

Leroy Sane Neymar Coutinho Andrej Mangold Sandra Kiriasis Jatta Alex Morgan Nico Schulz Emanuel Buchmann Falcao

Das waren die beliebtesten Filme des Jahres:

Joker Avengers: Endgame Das perfekte Geheimnis The Irishman Captain Marvel After Passion Once Upon a Time in Hollywood Fast and Furious 8 Aquaman ES 2

Am häufigsten haben die Deutschen folgende Was-Fragen gestellt:

Was ist Artikel 13? Was ist Brexit? Was bedeutet Kappa? Was ist eine Geisha? Was ist Area 51? Was heißt SUV? Was kostet ein Eurofighter? Was ist Antisemitismus? Was essen bei Hitze? Was ist ein Escape Room?

Die Deutschen waren außerdem an folgenden Wie-Fragen interessiert:

Wie geht Floss Dance? Grundrente wie hoch? Wie heißt das Baby von Prinz Harry? Wie unterschreibt die Queen? Wie alt ist Mero? Wie geht es Harald von den Wollnys? Wie funktioniert die Europawahl? Wie lange geht ein Handballspiel? Wie alt ist Notre Dame? Wie lange lebt eine Biene?

Und zum Abschluss gibt es noch die Wo-Fragen: