Google - Mit diesem Thanos-Easteregg löscht ihr das halbe Internet!

Der Blockbuster-Film "Avengers: Endgame" lockt die Fans zurzeit in die Kinos. Und Google hält derweil ein spannendes Easter-Egg bereit. Seid einmal selbst Thanos – und löscht das halbe Internet!

Am Ende von Avengers: Infinity War schafft es Thanos alle Infinity Steine an sich zu bringen und an seinen goldenen Handschuh zu heften. Mit einem Fingerschnippen nutzt er die Macht der Steine anschließend, um 50 Prozent allen Lebens im Universum auszulöschen.

Avengers: Endgame Es gibt keine Post-Credits-Szene, aber etwas Anderes nach dem Abspann

Der ausradierende Fingerschnipp

Nun könnt ihr selbst Thanos spielen und zumindest die Hälfte des Internets löschen. Nun ja, wirklich gelöscht wird es natürlich nicht, Google hält aber ein spannendes Easteregg für alle Avengers-Fans bereit!

Gebt ihr „Thanos“ in der Suchfunktion ein, wird euch Google bei den Ergebnissen einen goldenen Infinity Gauntlet zeigen. Klickt ihr drauf, dann wird eine Animation gezeigt, die auf Thanos Fingerschnippen in „Avengers: Infinity War“ anspielt. Einige Suchergebnisse lösen sich auf und die Anzahl der Suchtreffer verringert sich auf die Hälfte.

Der Hype um die Avengers dürfte zurzeit am größten sein. Avengers: Endgame startete diese Woche in den Kinos und beschert den Fans ein glorreiches Finale im Kampf gegen Thanos und die Infinty Steine. Hier könnt ihr unsere Eindrücke zum Helden-Endspiel nachlesen (Vorsicht: Spoiler).