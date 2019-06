Google Stadia - Wird Destiny 2 für Googles Streaming-Plattform angekündigt?

Der Bungie-Shooter „Destiny 2“ könnte für die Videospiel-Streaming-Plattform Google Stadia erscheinen. Die Bestätigung könnte heute während der Stadia Direct oder morgen in einem Bungie-Livestream folgen.

Schon bald soll es möglich sein, den Spielfortschritt in Destiny 2 zwischen mehreren Plattformen hin und her zu transferieren. Doch darunter fallen nicht nur die Xbox One und der PC, sogar Google Stadia ist im Gespräch. Demnach wird der Titel wohl für Googles neue Streaming-Plattform angeboten.

Destiny 2 für Google Stadia

Einige Dataminer sind auf die entsprechenden Bilder aufmerksam geworden. Wichtig ist hierbei, dass bei den entsprechenden Bildern auf „cross-save“ verwiesen wird. Nun liegt es nahe, dass Bungie dieses Feature schon bald vorstellen wird. Womöglich schon heute Abend um 18 Uhr während des ersten Stadia-Updates Stadia Connect. Laut Kotaku soll sich Bungie die offizielle Info jedoch für morgen aufsparen, denn da folgt ein Bungie-Livestream um 19 Uhr deutscher Zeit.

Google Stadia Sogar Shooter wie DOOM Eternal lassen sich mit der neuen Google-Plattform spielen

Kotakus Jason Schreier gibt zu verstehen, dass die Informationen auf vier Quellen beruhen, die allesamt mit den Plänen Bungies vertraut seien. Schreier hat in der Vergangenheit immer wieder durch glaubwürdige Aussagen auf sich aufmerksam gemacht, die sich im Nachgang als korrekt entpuppt haben. Zwei Quellen meinten jedenfalls, dass es noch unklar sei, ob die PS4 ein Teil des Cross-Save-Programms würde. Hier bleibt es also vorerst abzuwarten, was nun final kommuniziert wird.

Wir dürfen gespannt sein, ob wir „Destiny 2“ auf der neuen Streaming-Plattform von Google, die mit jedem Chrome-Browser auf unzähligen Endgeräten funktionieren soll, eines Tages spielen dürfen und was es noch an Neuerungen diesbezüglich gibt.

Google Stadia Details zum Preis, Launch und zu weiteren Spielen folgen bald

Google möchte am heutigen Abend weitere Infos zu Stadia teilen, die nicht bis zur E3 2019 warten können - die ihr live auf playcentral.de/e3 verfolgen könnt - und deshalb startet die erste Stadia Direct schon heute, noch wenige Tage vor der nahenden E3, die am 11. Juni 2019 ihre Pforten öffnet.