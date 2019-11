Google Stadia - Das sind die 22 Starttitel des Streamingdienstes

Der Game-Streamingdienst Google Stadia steht in den Startlöchern und nach einigen Gerüchten und Vermutungen steht jetzt fest, welche Spiele zu Beginn zur Verfügung stehen werden und was bis Ende 2019 noch hinzukommen soll.

Update vom 18. November 2019

Google hat nun zehn weitere Titel bekannt gegeben, die direkt zum Launch an den Start gehen werden. Diese Spiele haben wir weiter unten ergänzt.

Originalmeldung vom 12. November 2019

Am 19. November geht der Streaming-Dienst Stadia an den Start, zumindest für die früh entschlossenen Käufer der Founder‘s Edition. Lange wurde die Information zurückgehalten, doch nun steht fest, welches Line-up an den Start gehen wird. Bisher umfasst die Liste 22 Titel. Bis Ende 2019 sollen allerdings noch einige hinzukommen.

Bei fast allen Spielen handelt es sich um Titel, die bereits für den PC und Konsolen erschienen sind, ein exklusiver Titel für Stadia ist allerdings dabei. Es handelt sich um das Spiel „Gylt“ aus dem Hause Tequila Works, ein surreales Fantasy-Abenteuer.

Alles im Überblick

Für die Käufer der Founder‘s Edition geht es bald los und sie dürfen den neuen Game-Streamingdienst von Google in 14 Ländern testen. Die Edition enthält einen limitierten Controller, ein dreimonatiges Abonnement von Stadia Pro und einen Chromecast, der 4K-Gameplay unterstützt.

Das Launch-Line-up:

Assassin‘s Creed: Odyssey Destiny 2: The Collection Gylt Just Dance 2020 Kine Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Rise of the Tomb Raider Samurai Shodown Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Thumper Tomb Raider: Definitive Edition Attack on Titan 2: Final Battle Farming Simulator 19 Final Fantasy XV Football Manager 2020 GRID Metro Exodus NBA 2K20 Rage 2 Trials Rising Wolfenstein: Youngblood

Diese Titel sollen in den nächsten Wochen dazu kommen:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragonball Xenoverse 2

Landwirtschafts-Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon: Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood