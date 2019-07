Google Stadia - Nur vier Smartphones werden zum Launch unterstützt

Zum Launch von Google Stadia wird es nur wenige Mobiltelefone geben, die mit der Streaming-App zusammenarbeiten. Nur vier Smartphones sind es zum Start. Wir verraten euch, welche Geräte unterstützt und welche in Zukunft folgen werden.

Schon im November 2019 geht mit Google Stadia der neue Gaming-Stream des Riesenkonzerns Google an den Start. Für ein monatliches Entgeld könnt ihr Spiele auf vielen verschiedenen Endgeräten streamen. So ist zumindest der Plan.

Für Mobile-Nutzer ist dieser Traum aber zum Launch von Google Stadia ein wenig eingeschränkt, wie nun aus dem FAQ des Dienstes hervorgeht. Im November wird es nur vier Smartphones geben, auf denen Google Stadia auch wirklich den Streaming-Dienst möglich macht.

Welche Smartphones werden zum Launch von Google Stadia unterstützt?

Bei den Geräten handelt es sich um Smartphones der Pixel-Reihe, also Googles eigene Mobile-Geräte. So werden zum Start das Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL und Pixel 3XL für Google Stadia bereit sein. Andere Geräte, so der Hersteller, sollen später folgen.

User, die Android M oder iOS11 sowie die jeweiligen neueren Versionen der Betriebssysteme benutzen, können zum Launch zwar die App von Google Stadia herunterladen, aber nur wenig damit anfangen. Darüber lassen sich dann nur die eigenen Spiele im Account managen beziehungsweise neue Games kaufen. Diese könnten dann auf anderen Geräten genutzt werden, die Google Stadia bereits unterstützen.