Google Stadia - Nur 15 Prozent der europäischen Spieler sind an Streaming-Diensten interessiert

Alle großen Gaming-Unternehmen schießen sich auf Streaming-Angebote ein. Dabei ist das Interesse in einigen Teilen der Welt recht gering. So sollen nur etwa 15 Prozent aller europäischen Spieler Lust auf Google Stadia, xCloud und Co. haben.

Die Branchenseite Gamesindustry.biz hat eine interessante Umfrage in Auftrag gegeben. Diese sollte das Interesse der europäischen Gamer an den bald erscheinenden Streaming-Diensten messen. Und das ist geglückt, auch wenn die Daten vielleicht nicht das sind, was sich die großen Streaming-Dienste wie Google Stadia oder xCloud wünschen würden.

So sollen nur 15 Prozent der Befragten überhaupt ein Interesse an Google Stadia oder einem anderen Gaming-Stream haben. Dabei wurde der Begriff „Gamer“ ziemlich breit interpretiert (jeder, der auf irgendeinem Gerät ein Spiel spielt), um möglichst differenzierte Meinungen zu den Diensten zu bekommen.

Deutsche haben keinen Bock auf Stadia

Die restlichen Gamer haben entweder keine Ahnung (12 Prozent), ob sie Google Stadia oder xCloud von Microsoft ausprobieren oder benutzen bereits einen anderen Dienst wie beispielweise PlayStation Now von Sony. Unter den Europäern sind es gerade wir Deutschen, die den Streaming-Diensten eher skeptisch gegenüberstehen.

Nur zehn Prozent hierzulande wollen den Streaming-Diensten eine Chance geben, wenn sie entsprechende Leistungen bringen. 75 Prozent der Befragten sind gar nicht an Stadia oder xCloud interessiert. Dabei ist jedoch nicht - wie so oft vermutet - die konstante Internetstabilität ein Problem.

Die großen Haken an den Streaming-Diensten sind laut den Befragten die Preise und eine Vorliebe für physische Kopien von Games, die samt Box im Regal stehen. Denn gerade in Europa sind diese immer noch ein großer Bestandteil der Games-Kultur.