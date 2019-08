Google Stadia - Google plant nächste Stadia Connect im Vorfeld der gamescom 2019

Google wird noch im August auf einer weiteren Stadia Connect weitere Details zum Streaming-Service Google Stadia verraten, das hat das Unternehmen vor Kurzem angekündigt. Die Veranstaltung startet eine Stunde vor der gamescom: Opening Night Live und soll sich ganz den Spielen widmen.

Schon bald erwarten uns neue Informationen zum Streaming-Service Google Stadia. Wie das Unternehmen jetzt verraten hat, wird es eine gamescom-Ausgabe des Livestreams Stadia Connect geben.

Stadia Connect am 19. August

Während die letzte Stadia Connect am 06. Juni weitere Details zum Streaming-Service enthüllte, soll sich diesmal alles um die Spiele drehen. Was genau der Konzern in dem Livestream zeigen wird, ist allerdings noch unklar.

Denkbar wäre, dass neben neuen Spielen für den Service auch erste Exklusivtitel der hauseigenen Games and Entertainment-Abteilung gezeigt werden, die von Jade Raymond geleitet wird.

Der Livestream wird eine Stunde vor Beginn der gamescom: Opening Night Live stattfinden, also am 19. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Einen Tag später öffnet die Messe in Köln ihre Pforten. In Halle 9 könnt ihr den neuen Streaming-Service am Stand von Google Stadia selbst ausprobieren.