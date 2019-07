Google Stadia - Für die Larian Studios ist Cloud-Gaming interessanter als PS5 und Xbox Scarlett

Für die Larian Studios, die derzeit an „Baldur’s Gate 3“ werkeln, ist Cloud-Gaming wie Google Stadia und Microsoft xCloud interessanter als PlayStation 5 und Xbox Scarlett. In einem umfangreichen Interview sprach Geschäftsführer Swen Vincke über die nächste Konsolengeneration und Cloud-Gaming.

In einem ausführlichen Interview mit WCCFTech sprach Swen Vincke, Geschäftsführer der Larian Studios, über die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Scarlett, von denen das Team nicht allzu überzeugt ist:

„Um fair zu sein, haben die Leute SSDs bereits in ihren PCs. Also ist es keine wirkliche Revolution. Streaming ist eine sehr wichtige Technologie für moderne Spiele. Je schneller man Daten streamen kann, desto mehr kann man davon speichern und desto höher ist die Qualität der Assets, die so ziemlich jeder erwartet.“