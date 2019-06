Google Stadia - Diese Spiele erscheinen für die neue Streaming-Plattform

Google hat bekannt gegeben, welche Spiele für die Streaming-Plattform erscheinen werden und wie das Abomodell aussehen wird. Außerdem haben die Verantwortlichen im Rahmen des Livestreams „Baldur's Gate 3“ enthüllt, das für PC und Goolge Stadia entwickelt und veröffentlicht wird.

Im Rahmen der ersten Stadia Connect hat Google bekannt gegeben, welche Spiele neben Assassin's Creed Odyssey für die kommende Streaming-Plattform erscheinen werden.

Google Stadia Preis, Release und Abomodell von Stadia: So viel kostet der Streaming-Dienst

Diese Spiele erscheinen für Stadia

Unter anderem dürfen sich Spieler auf „Baldur's Gate 3“, Ubisofts Shooter „Ghost Recon Breakpoint“ und „The Division 2“ freuen. Außerdem soll der Online-Shooter „Destiny 2“ von Entwickler.

„Baldur's Gate 3“ wird von Larian Studios für PC und Google Stadia entwickelt und entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Dungeons & Dragons-Team von Wizards of the Coast. Das Spiel stellt das offizielle neue Kapitel der legendären Serie dar und basiert auf den aktuellen Dungeons & Dragons-Mechaniken und -Zaubern. Den offiziellen Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Meldung eingebunden. Zu „Baldur’s Gate 3“ heißt es:

„Baldur’s Gate III wird die Grenzen des RPG-Genres erweitern und eine umfassende Geschichte mit beispielloser Spielerfreiheit, schwerwiegenden Entscheidungen, einzigartigen Begleitern und denkwürdigen Kämpfen bieten. Die bisher größte Produktion der Larian Studios wird sowohl zusammen mit Freunden als auch als Einzelspieler-Abenteuer spielbar sein.“

Diese Spiele werden auch für Goolge Stadia erscheinen:

Im Rahmen des Livestreams hat Google außerdem bekannt gegeben, wie viel Stadia kosten wird und wie das Abomodell der Streaming-Plattform aussieht. Alle Infos dazu findet ihr hier.