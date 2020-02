Google Stadia - 5 neue Spiele für den Streamingservice angekündigt

Nach dem gediegenen Start des Streamingservice Google Stadia Ende letzten Jahres wächst der Spielekatalog stetig. Jetzt hat Google fünf neue Spiele angekündigt, drei davon sogar zeitexklusiv für den Dienst.

Ende 2019 startete der Streamingdienst Google Stadia mit einem überschaubaren Spielekatalog, der nach und nach um neue Titel erweitert wird. Jetzt hat der Internetgigant fünf neue Spiele angekündigt, die in Kürze erscheinen werden.

Fünf neue Spiele für Google Stadia

Google Stadia hatte zum Release noch mit einigen Problemchen zu kämpfen und auch die äußerst überschaubare Auswahl an Titeln sorgte bei Spielern für Unmut. Allerdings werkelt Google pausenlos an seinem Streamingservice und fügt regelmäßig neue Spiele hinzu.

Jetzt hat das Unternehmen fünf neue Titel angekündigt, die in Kürze für Google Stadia erscheinen werden – drei davon sogar zeitexklusiv.

Shooter-Fans freuen sich mit der „Serious Sam Collection“ von Entwickler Croteam über eine Rückkehr des Action-Helden Samuel Stone, der im Jahr 2001 erstmals auf dem Bildschirm zu sehen war. Die Sammlung umfasst die ersten drei Ableger der Reihe samt aller Zusatzinhalte.

Außerdem erscheint mit „Panzer Dragoon Remake“ die Neuauflage des legendären Rail-Shooters, der auch für PC und Nintendo Switch veröffentlicht werden soll.

Die vielleicht spannendste Neuankündigung ist das storygetriebene Puzzle-Abenteuer „Lost Words: Beyond the Page“, das zeitexklusiv für Google Stadia erscheinen wird.

Das malerische Abenteuer spielt auf den Tagebuchseiten eines jungen Mädchens. Die aufstrebende Autorin Izzy reist durch die Fantasiewelt Estorias, in der ihre Worte eine ungeheure Macht besitzen.

Ebenfalls zeitexklusiv erscheinen das Turmbau-Puzzlespiel „Stacks on Stacks (on Stacks)“, das neben einem Einzelspieler-Storymodus auch lokale Koop- und Split-Screen-Optionen bietet, sowie das kunterbunte Multiplayer-Actionspiel „Spitlings“, in dem ihr mit einer namensgebenden, quadratischen Figur verschiedene Multiplayer-Spiele gegen eure Freunde absolviert.

Einen konkreten Release-Termin der fünf Spiele gibt es bislang noch nicht. Weitere neue Spiele wird Google in regelmäßigen Abständen ankündigen, in diesem Jahr sollen auch die ersten Titel des von Jade Raymond geleiteten internen Entwicklerstudios Stadia Games and Entertainment enthüllt werden. Impressionen der fünf neuen Spiele findet ihr im Blog von Google.