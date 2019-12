GOG - Steam, Origin und Co in einem Client: Offene Beta zu GOG Galaxy 2.0

2017 veröffentlichte CD Projekt mit GOG Galaxy einen optionalen, Steam-ähnlichen Client für seinen DRM-freien Downloadshop GOG. Seit geraumer Zeit werkelt man an Version 2.0 der Anwendung, die als Highlight die Verknüpfung von Kontaktlisten und Bibliotheken anderer Konkurrenzdienste wie Steam erlaubt. Nun ist ein offener Betatest gestartet.

Das polnische Unternehmen CD Projekt ist nicht nur für Spiele wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 bekannt, sondern hat mit GOG eine auf Kopierschutztechnologien verzichtende Downloadshop-Alternative zu Steam und Co am Start. Wer möchte, kann seit ein paar Jahren optional zu einem Client namens GOG Galaxy greifen, der Download-Prozesse für Games und Patches vereinfacht sowie eine Freundesliste, Errungenschaften-Übersichten und Cloud-Spielstände bietet. Eben jene Anwendung kommt bald in Version 2.0 heraus.

Offene Testphase

Die neue Version von GOG Galaxy kann seit Kurzem im Rahmen einer offenen Beta von jedem Interessierten getestet werden. Zu den Features zählen individualisierbare Bibliotheks-Übersichten, Aktivitäten-Feeds und Update-Rollbacks. Das Highlight stellt aber zweifellos die Verknüpfung mit Konkurrenzdiensten dar.

So ist es möglich, GOG Galaxy 2.0 mit den Zugangsdaten etwa eures Steam-, Xbox-, PlayStation- oder Origin-Nutzerkontos zu füttern – dank Community-Schnittstellen funktioniert das in der Theorie mit allen Plattformen dieser Art, egal ob PC- oder Konsolen-basiert. Welche APIs bisher in welchem Umfang integriert wurden, zeigt eine Tabelle bei GitHub.

Innerhalb der GOG-Anwendung habt ihr auf diese Weise alle eure Spielebibliotheken inklusive Errungenschaften und anderer Daten im Blick. Darüber hinaus könnt ihr auf alle verknüpften Kontaktlisten zugreifen und aus GOG Galaxy heraus mit den entsprechenden Leuten chatten. CD Projekt versichert, alle anfallenden Daten vertraulich zu behandeln und sie im Falle einer Auflösung der Kontenverknüpfung unverzüglich von seinen Servern zu entfernen.

Übrigens können Spiele von Fremdplattformen auch über GOG Galaxy gestartet werden. Allerdings müssen die Clients der Mitbewerberdienste dann (logischerweise) ebenfalls auf eurem PC installiert sein.