GOG - Nur wenige Stunden: Sichert euch sämtliche Witcher-Spiele für nur 25 Euro!

Wer immer noch nicht genug von „The Witcher“ kriegen kann, die Serie durchgeschaut und die Bücher allesamt geschmökert hat, der kann bei dem aktuellen GOG-Angebot zuschlagen, denn das gesamte „The Witcher“-Franchise von CD Projekt RED gibt es zum absoluten Bestpreis!

Mit der „The Witcher Universe Collection” könnt ihr euch für wenige Stunden das absolut beste Angebot sichern, das die Vertriebsplattform GOG bisher überhaupt zu bieten hatte. Denn bis zum morgigen Tag stehen euch alle bisher erschienenen Spiele mit einem Gesamtrabatt von 77 Prozent zur Verfügung!

Alle Witcher-Spiele für 25 Euro

Die Spiele von CD Projekt RED erleben durch die Netflix-Serie The Witcher aktuell ohnehin ein großartiges Revival und viele Spieler sehnen sich nicht nur nach dem aktuellsten Titel The Witcher 3: Wild Hunt, sondern wollen die ganze Ladung der geballten Hexer-Saga.

The Witcher 3 Hype-Revival: Über 100.000 Spieler gleichzeitig auf Steam

Mit dem bis zum morgigen 5. Januar gültigen Angebot unterstützt ihr mit eurem Kauf nicht nur 100-prozentig die CD Projekt-Gruppe, sondern bezahlt insgesamt nur sagenhafte 25,75 Euro für die fünf folgenden Titel:

The Witcher: Enhanced Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Witcher Adventure Game

Wenn ihr diese Aktion mitnehmt, dann habt ihr wirklich alles, was das „The Witcher“-Herz begehrt. Solltet ihr schon einige der Spiele besitzen, so nutzt die ohnehin bestehenden Reduzierungen auf die einzelnen Titel. Seid also schnell und schlagt bei dem bis morgen um 15 Uhr andauernde Angebot auf GOG.com.

