Godfall - Kompletter Gameplay-Trailer zum PS5-Launch-Titel geleakt

Durch einen geleakten Gameplay-Trailer gibt es endlich mehr aus „Godfall“ zu sehen. Nun dürfen wir einen richtigen Einblick in den ersten PS5-Launch-Titel erhaschen, nachdem bei der Ankündigung lediglich Render-Szenen betrachtet werden konnten.

Godfall wurde bei den The Game Awards 2019 als erster Launch-Titel für die PlayStation 5 angekündigt. Der dort gezeigte Trailer beinhaltete allerdings nur Render-Aufnahmen ohne Gameplay. Nun bekommen wir einen richtigen Einblick in das Spiel durch einen geleakten Gameplay-Trailer.

Gameplay-Trailer durchgesickert

Die Videoszenen zeigen dabei nicht die PS5-Version, sondern eine etwa ein Jahr alte PC-Version des Spiels (und das in einer nicht ganz optimalen Bildqualität), die für interne Zwecke erstellt worden sein soll. Der Trailer stammt aus einem Zeitraum, in dem ein Port des Spiels noch nicht für Sonys Next-Gen-Konsole in Arbeit war.

Demzufolge sollten wir also nicht auf die grafischen Feinheiten im Trailer achten, sondern eher auf das generelle Gameplay, dass das Spiel zu bieten hat. Die Grafik kann zwar schon in dem Video mit tollen Licht- und Partikeleffekten punkten, wird zum Release für die PS5 aber wohl noch wesentlich besser aussehen.

Was ist Godfall?

„Godfall“ ist ein von Counterplay Games und Gearbox Publishing entwickelter Third-Person-Loot-Slasher, der Ende 2020 für die PS5 und für den PC im Epic Games Store erscheinen soll. Das Kampfsystem erinnert an „Monster Hunter“ und schickt euch in Gefechte mit starken Monstern, um möglichst viel Loot zu erbeuten. Es kann sowohl solo als auch zu dritt im Koop gezockt werden.

Laut Creative Director Keith Lee wird die PS5-Version von „Godfall“ von der Power der Konsole profitieren. Sehr kurze Ladezeiten und ein hoher Detailgrad werden versprochen. Zudem soll das haptische Feedback des Controllers genutzt werden, wodurch sich die Kämpfe „berauschend“ anfühlen sollen.