Godfall - Erster Launch-Titel für die PS5 offiziell angekündigt

Dank der diesjährigen The Game Awards ist der erste Launch-Titel für die kommende PlayStation 5 bekannt. Im Rahmen der Show wurde „Godfall“ offiziell angekündigt. Wir verraten euch, was für ein Spiel euch erwartet.

Endlich ist eines der ersten Spiele für die PlayStation 5 vorgestellt worden. Godfall wurde während der The Game Awards offiziell angekündigt und soll Ende 2020 als Launch-Titel für die PS5 sowie für den PC im Epic Games Store erscheinen. Das Spiel stammt von Counterplay Games und Gearbox Publishing.

Mit diesem Launch-Titel erwartet euch ein Third-Person-Loot-Slasher, der sich an Monster Hunter orientiert. In dem Echtzeit-Melee-Kampfsystem nehmt ihr es mit starken Monster auf. Dabei habt ihr es vornehmlich auf ihren Loot abgesehen.

Spielbar ist „Godfall“ sowohl im Singleplayer als auch zu dritt im Koop. Ihr könnt den gefährlichen Wesen also gemeinsam mit euren Freunden an den Kragen gehen.

„Godfall“ soll laut Creative Director Keith Lee vom Controller und der Power der PS5 profitieren (via PlayStation Lifestyle). So werden sehr kurze Ladezeiten, und ein hohes Maß an Detailgrad für die Objekte im Spiel versprochen. Zudem wird Gebrauch vom haptischen Feedback des DualShock 5-Controllers gemacht. Dank der adaptiven Trigger sollen sich die Kämpfe „berauschend“ anfühlen.

Im Rahmen der Ankündigung gab es einen ersten Trailer zu sehen, der auf „Godfall“ einstimmen soll. Schaut ihn euch hier an: