God of War - Urkomisches Video zu den Bugs aus der Entwicklung veröffentlicht

God of War

Sony Santa Monica hat sich die Mühe gemacht und ein Video zu God of War zusammengeschnitten, das diverse Bugs aus der Entwicklung aufzeigt. Im Nachgang ist es recht amüsant, aber während der Entwicklung sind solche Fehler eher kontraproduktiv. Das Entwicklerteam hinter God of War hat jüngst einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen geboten. Sony Santa Monica hat ein Video erstellt und veröffentlicht, das einige Bugs aus dem Entwicklungsprozess des Spiels aufzeigt. God of War - Midgard Mishaps Ein ungewöhnliches Video, das diverse Stellen bereithält, die noch aufpoliert werden mussten. Laut Beschreibung sei dies in manchen Fällen auch wirklich recht schwierig einzuordnen. ''Ein stabiles Spiel zu erschaffen, das gleichermaßen die Möglichkeiten der Hardware ausreizt und eine superimmersive, epische AAA-Spielerfahrung (ohne Kameraschnitt) wie die im neuen God of War bietet, ist ungemein schwieriger.'' So sei diese gigantische Aufgabe, in der über mehrere Hundert Leute involviert seien, die parallel Inhalte implementieren, tendenziell anfällig für solche Fehler. Und diese verschärften die Herausforderung nur noch mehr, so Sony Santa Monica. God of War Neues Update angekündigt: New Game Plus kommt endlich! Bei den Bugs handelt es sich um verschiedene Fehler wie schwebende Charaktere, verschobene Gesichtspartien oder in einem Fall endlose Fail-Schläge von Kratos. Es ist schon sehr beachtlich, welche Ausmaße solche Bugs annehmen können. Und vor allem, wie sehr dies eine laufende Entwicklung beeinträchtigen muss. Aber seht am besten selbst:

