God of War wurde von Sony Santa Monica entwickelt und erschien am 20. April 2018 exklusiv für die PS4.

Neben der Auszeichnung als Spiel des Jahres gewann God of War zusätzlich die Preise für die beste Game-Direction und das beste Action-Adventure.

God of War musste sich gegen eine extrem starke Konkurrenz durchsetzen. Die folgenden Spiele waren zusammen mit dem Action-Adventure nominiert:

Bei den Game Awards 2018 wurde das beste Spiel des Jahres 2018 ausgezeichnet. Der Preis geht einmal mehr an einen Exklusivtitel von Sony: God of War !

Die Jury, die Spieler und die Community haben entschieden: God of War ist das Spiel des Jahres 2018!

