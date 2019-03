God of War - Sequel könnte auch für die PS5 erscheinen

Einer Stellenausschreibung bei Entwickler Santa Monica Studios nach zu urteilen, befindet sich God of War 2 bereits in der Entwicklung, anscheinend nicht nur für die PS4, sondern auch für die kommende PS5.

Einige Anzeichen sprechen dafür, dass sich Entwickler Santa Monica Studios bereits auf die Arbeiten an einem Sequel zu dem überaus erfolgreichen PS4-exklusiven Action-Adventure God of War vorbereitet.

Derzeit ist das Studio auf der Suche nach einem Senior Narrative Writer sowie weiteren Autoren.

In der Stellenausschreibung heißt es: „Santa Monica sucht einen erfahrenen Game Writer, der die differenzierte Verbindung zwischen Gameplay und Erzählung versteht. Der ideale Kandidat hat ein offenes Ohr für Dialoge und hat professionell mindestens an einem ausgelieferten AAA-Spieletitel geschrieben.“

God of War 5 oder mehr Ableger könnten noch folgen

Dabei sollte der gesuchte Entwickler unter anderem Banter-, also Geplänkel-Dialoge (Gespräche, die im Hintergrund zu hören sind) und unterstützende, narrative Inhalte für verschiedene Spielsysteme erzeugen.

Da hier explizit von verschiedenen Spielsystemen die Sprache ist, scheint es offensichtlich, dass ein „God of War 2“ möglicherweise neben der PlayStation 4 zudem für Sonys kommende Next-Gen-Konsole PlayStation 5 erscheinen wird. Für andere Konsolen, wie die Xbox One oder die Xbox Scarlett, wird der Sony-Titel mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht erscheinen, weshalb der Hinweis im Grunde also recht eindeutig auf PS4 und PS5 abzielt.