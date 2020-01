God of War - Kratos' Rückkehr? Sony Santa Monica startet Motion-Capturing für neues Spiel

Die Arbeiten am neuen Projekt bei Sony Santa Monica schreiten voran. Nun haben die Motion Capture-Arbeiten begonnen. Erwartet uns bald die Rückkehr von Kriegsgott Kratos?

Dass Sony Santa Monica am nächsten God of War arbeitet, sollte nach dem enormen Erfolg von Kratos‘ Trip in die nordische Mythologie eigentlich sonnenklar sein. Das Studio hat unter der Federführung von Director Cory Barlog so ziemlich jeden Preis mit dem aktuellen „God of War“ abgeräumt – darunter diverse Game of the Year-Auszeichnungen. Warum sollten sie jetzt also an einem anderen Franchise arbeiten?

Motion Capture-Arbeiten haben begonnen

Bislang hält sich Sony Santa Monica sehr bedeckt, wenn es um das neue Projekt geht. Ein Tweet von „God of War“-Narrative Animator Kim Newman auf Twitter bestätigt jedoch, dass nun die Motion Capture-Arbeiten beginnen.

In dem Tweet schreibt sie:

„Es fühlt sich gut an, wieder im Anzug zu stecken.”

Offizielle Bestätigung, dass man derzeit am nächsten „God of War“ arbeitet, gibt es bislang noch nicht, auch der Tweet lässt dahingehend keine Schlussfolgerung zu. Wir sind jedoch gespannt, woran genau das First-Party-Studio hinter den Kulissen werkelt.

Es sollte jedenfalls feststehen, dass das nächste Spiel von Sony Santa Monica in der PS5-Ära erscheinen wird.

Was könnte das nächste God of War erzählen?

Diverse Gerüchte deuten darauf hin, dass das nächste „God of War“ den Beinamen „Ragnarök“ erhalten wird und somit weiterhin in der nordischen Mythologie angesiedelt bleibt. Dafür spricht auch die Endsequenz, in der Atreus davon träumt, dass der Donnergott Thor plötzlich vor deren Haus auftaucht. Er wird wohl der nächste große Gegner für den Kriegsgott.

Des Weiteres ließ Director Cory Barlog durchblicken, dass er gerne mehr aus der jüngeren Vergangenheit erzählen möchte, insbesondere wie sich Kratos und seine Frau Faye (die Mutter von Atreus) kennengelernt haben. Ob er dafür Rückblenden oder gar ein eigenes Prequel plant, ist fraglich.