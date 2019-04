God of War - Ein Kartenspiel zum Spiel erscheint noch dieses Jahr

„God of War“ feierte gerade sein erstes Jubiläum. Zu diesem Anlass gaben die Santa Monica Studios nun bekannt, dass sie mit CMON zusammenarbeiten, um ein Kartenspiel zu entwerfen. Dieses soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Zum ersten Jubiläum von God of War wurden die Spieler von Sony mit Geschenken belohnt. Für die unentwegte Unterstützung des Spiels erhielten sie ein dynamisches Thema und ein spezielles Avatar-Paket für die PlayStation 4. Außerdem bedankten sich die Macher mit einem emotionalen Video.

Auch wenn derzeit von einer Fortsetzung zu „God of War“ keine Rede ist und auch angekündigt wurde, dass für das Spiel kein DLC erscheinen wird, könnt ihr das Action-Adventure-Spiel nun auf eine andere Art erleben: Im kommenden Kartenspiel helft ihr den Norns dabei, Ragnarök zu stoppen.

Worum geht es in „God of War: The Card Game“?

In dem Spiel schlüpfen die Fans in die Rolle der Norns. In verschiedenen Kombinationen von Helden und Events müssen sie versuchen, Ragnarök zu stoppen. Jedes Spiel ist darauf ausgelegt, den richtigen Schlüssel zu finden, um Midgard vor der Zerstörung zu retten. Bis zu vier Spieler müssen zusammenarbeiten und verkörpern dabei mächtige Helden wie Kratos, Atreus, Mimir, Brok, Sindri und Freya.

Im Spiel gilt es Feinde und Endgegner zu besiegen, die man bereits aus „God of War“ kennt, diese wurden aber zu neuen und aufregenden Abenteuern überarbeitet. Die Spieler müssen gut überlegen, welche Quests sie annehmen, denn jede könnte einen attraktiven Bonus bringen und manche Quests haben Konsequenzen, wenn sie nicht bestritten werden.

Wie in vielen anderen Spielen auch, kommt hier jeder Held mit verschiedenen Attributen und Fähigkeiten daher. Es gibt Möglichkeiten, die Decks selbst zusammenzustellen und auch zu verbessern – eine gute Strategie scheint also der Schlüssel zum Erfolg zu sein.

Das Spiel soll im dritten Quartal von 2019 erscheinen. Derzeit ist noch kein Preis bekannt, doch wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden. Solltet ihr „God of War“ noch nicht gespielt haben und möchtet es jetzt ausprobieren, nutzt gerne den folgenden Button um das Spiel zu kaufen.

