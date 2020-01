God of War - Game Director spricht sich für Netflix-Adaption aus

Erwartet uns auf kurz oder lang eine Netflix-Serie zu „God of War“? Game Director Cory Barlog warf auf Twitter seinen Wunsch für eine Serienumsetzung seines Spiels in den Raum, die wir tatsächlich gerne sehen wollen würden.

Im Jahr 2018 schuf das SIE Santa Monica Studio mit dem God of War Reboot eines der besten PlayStation 4-Spiele überhaupt. Das Actionspiel überzeugt mit einer packenden Handlung, die auch im Serienformat funktionieren würde – das findet auch Game Director Cory Barlog.

God of War Dokumentarfilm Raising Kratos ist erschienen und beleuchtet die hürdenreiche Entwicklung des Spiels

God of War als Netflix-Serie denkbar?

Der Reboot von „God of War“ aus dem Jahr 2018 überzeugte vor allem durch seine vielschichtigen Charaktere und seine intensive Handlung, die laut Game Director Cory Barlog hervorragend als Serie funktionieren würden.

Nach dem Erfolg des Spiels verdichten sich derzeit die Gerüchte, dass uns ein Nachfolger in den ersten Jahren der PlayStation 5 ins Haus stehen könnte, eine offizielle Ankündigung gibt es diesbezüglich jedoch nicht.

Offenbar würde Barlog das Spiel-Universum aber weit über das Medium der Videospiele hinaus erweitern wollen. Auf die Frage, welche Videospiel-Marke Fans gerne als Netflix-Serie sehen wollen würden, klinkte sich der Entwickler kurzerhand ein und warf sein Baby „God of War“ ins Rennen.

Die Fans und Kollegen stimmen Barlog zu

Dass solch eine Aussage enorme Wellen schlagen dürfte, dürfte Barlog klar gewesen sein. In einem zweiten Tweet merkte er allerdings an, dass es sich bei seiner Aussage keinesfalls um eine Bestätigung handele:

„Dies ist kein Hinweis oder irgendetwas. Ich glaube einfach, dass Spiele großartige TV-Shows abgeben würden, weil du so viel Zeit mit den Charakteren in fantastischen Welten verbringst. Spiele sind, wie auch TV-Serien, Beziehungen zu den Charakteren während Filme eher wie Dates sind. Beides kann toll sein.“

Nach dem enormen Erfolg der Serienadaption von The Witcher finden wir, dass auch „God of War“ als Serie hervorragend funktionieren könnte. Auch wenn die Aussage Barlogs keine offizielle Bestätigung darstellt, erhält der Entwickler bereits jetzt Rückendeckung, falls das Projekt je umgesetzt werden sollte.

The Witcher (Serie) Offiziell neuer Netflix-Rekord: Erfolgreichster Serien-Start aller Zeiten

Komponist Bear McCreary, der den Soundtrack zum Spiel beisteuerte, wäre bei einer Serie ebenfalls dabei. Künstler Rob Cabera schlägt Jason Momoa für die Rolle des Protagonisten Kratos vor und Schauspielerin und Moderatorin Michele Morrow findet, dass wir alle eine „God of War“-Serie brauchen. Was meint ihr?

