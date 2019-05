God of War - Erreicht beachtlichen Meilenstein von 10 Millionen verkauften Spielen

„God of War“ wird seinem Titel als „Game of the Year 2018“ gerecht. Das Abenteuer um Kratos konnte die 10-Millionenmarke an verkauften Spielen knacken.

Das neueste Abenteuer von Kratos erweist sich als purer Erfolg. Neben himmelhohen Wertungen und diversen „Game of the Year“-Auszeichnungen kann sich das Action-Adventure auch an den Kassen behaupten.

Verkaufserfolg für den Geist Spartas

Wie Sony nun auf dem Corporate Strategy Meeting 2019 bekannt gab, konnte sich God of War für die PlayStation 4 mittlerweile über 10 Millionen Mal verkaufen und erreicht damit einen beachtlichen Meilenstein.

Damit ist „God of War“ zurzeit einer von Sonys erfolgreichsten Titeln und lässt seine Vorgänger zurück.

Abgesehen von den Preisverleihungen, bei denen die neueste Geschichte um den Geist Spartas allgegenwärtig ist, bleibt das Spiel auch nach über einem Jahr nach der Veröffentlichung im Gespräch. So gab es Updates mit neuen Modi wie New Game Plus, den Foto-Modus oder zum Jubiläum einige Geschenke für die Fans in Form von Avataren und einem PS4-Theme. Erst kürzlich wurde mit Raising Kratos sogar ein knapp zweistündiger Dokumentarfilm veröffentlicht, der die Entwicklung des Spiels beleuchtet.