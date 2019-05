God of War - Ehemaliger Director widmet sich jetzt einem schaurigen Horrorspiel

David Jaffe, seines Zeichens der Director des ersten „God of War“ und Entwicklerurgestein, sitzt an einem privaten Projekt. Er arbeitet an einem Singleplayer-Horror-Spiel und traut sich jetzt zum ersten Mal, ein wenig darüber zu plaudern. Und das, obwohl er noch mächtig Angst hat, dass es in die Hose geht.

Der ehemalige Director von God of War, David Jaffe, hat sich auf Twitter zu seinen Followern gewandt, um ihnen von seinem neuen Projekt zu berichten. Statt wieder auf Action zu setzen, wird er in die Horrorrichtung gehen. Dabei setzt er sich natürlich hohe Ziele und will die Art, Geschichten zu erzählen, erneut auf den Kopf stellen.

„Ich designe/schreibe etwas seit geraumer Zeit. Es ist ein Singleplayer-Horror-Spiel, das etwas Neues in Sachen Ingame-Storytelling versucht und ich liebe es. Ich habe bislang niemandem gezeigt, an was ich arbeite. Deshalb habe ich auch keine Förderung oder Investoren. Wenn ich es der Welt zeige, dann kann es sein, dass es jeder hassen wird und niemand möchte, dass ich es zu Ende bringe. Oder es wird das nächste große Ding. In diesem Stadium weiß ich noch nicht, was passieren wird.“

I'm designing/writing something new these days. It's a single player, horror game that is attempting something new with in-game storytelling and I am in love with it.



Genau diese Unsicherheit - so Jaffe - wäre sehr stressig und angsteinflößend. Aber als langjähriger Entwickler will er dennoch weitermachen und sich über diese Angst hinwegsetzen. Damit will er auch den jungen Entwicklern, die gerade noch am Anfang ihrer Karriere stehen, zeigen, dass es auf jedem Level der Erfahrung noch solche erschreckenden Momente geben kann.

Jaffe war beim ersten „God of War“ als Director tätig. Beim zweiten Teil hat er sich diesen Posten mit Cory Barlog geteilt, der jetzt vollends als Director übernommen hat und für den letzten großen „PlayStation 4“-Hit der Reihe mitverantwortlicht ist.