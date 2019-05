God of War - Die Doku Raising Kratos erscheint schon diese Woche

Zum einjährigen Jubiläum von „God of War“ wurde die Dokumentation „Raising Kratos“ angekündigt. Nun ist bekannt, wann uns der Film erwartet – bereits diese Woche ist es so weit!

Der erste Geburtstag des PlayStation 4-Krachers God of War wurde mit verschiedenen Geschenken für die Fans gefeiert. Anlässlich des ersten Jubiläums kündigten Sony Interactive Entertainment und Studio Santa Monica zudem den Dokumentarfilm „Raising Kratos“ an. Darin werden wir zahlreiche Einblicke und Geschichten zur fünfjährigen Entwicklung vom aktuellen Kratos-Abenteuer zu sehen bekommen.

Raising Kratos hat einen Termin

Nun ist der Erscheinungstermin für „Raising Kratos“ bekannt. Der abendfüllende Dokumentarfilm wird ab dem 10. Mai um 9:01 Uhr auf YouTube zu sehen sein. Das bestätigte Studio Santa Monica auf Twitter.

Wie wir bereits wissen, nahmen Sony und das Entwicklerteam rund um Creative Director Cory Barlog große Risiken auf sich, um das Projekt zu stemmen. Nicht nur aufgrund der Reetablierung des ikonischen Franchises, auch aufgrund wieder unerwarteter Ereignisse glich das Mammutprojekt einer Achterbahnfahrt. So musste beispielsweise nach einem Jahr der Entwicklung das komplette Script verworfen werden.

Ein Mammutprojekt voller Hürden

Die Dokumentation „Raising Kratos“ nimmt sich all diesen Geschichten über das neue „God of War“ an und möchte dabei über ein Making-of hinausgehen. Für den Film wurden hunderte Stunden Filmmaterial aus der Produktion des Spiels durchgesichtet, die „die Reise, die Opfer, den Kampf und schließlich den Triumpf“ verewigten.

Weitere Informationen zur kommenden Doku „Raising Kratos“ erhaltet ihr auf dem offiziellen PlayStation-Blog.

Nachfolgend haben wir für euch nochmals den Trailer eingebettet: