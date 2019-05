God of War - Detailreiche Sammlerfigur von Kratos vorgestellt, kommt mit vielen Extras

Kratos könnt ihr euch bald in die Vitrine stellen. Der Hersteller Mondo bringt nämlich eine detailreiche Sammlerfigur zum Geist Spartas heraus.

Mondo bringt ein ganz besonderes God of War-Sammlerstück zu euch nach Hause. Jüngst enthüllte der Hersteller eine Figur von Kratos aus dem PlayStation 4-Exklusivtitel „God of War“. Die Figur schlägt mit 230 US-Dollar zu Buche, kommt dafür aber mit vielen Extras.

Der Geist Spartas für die Vitrine

Die 33 Zentimeter große Mondo-Figur von Kratos kann durch 25 Gelenkpunkte in verschiedensten Posen in die Vitrine gestellt werden. Zahlreiche Extras werden ebenfalls mitgeliefert. So könnt ihr den Kriegsgott mit seiner Leviathan-Axt, den Chaosklingen samt Ketten oder einem Schild ausrüsten.

Wechselbare Köpfe, Hände oder Extras wie Mimirs Kopf erweitern die Ausstellungsmöglichkeiten um ein Vielfaches. Die Designer der Figur haben die Bekleidung darüber hinaus aus Stoff und Leder gestaltet.

Für fünf Dollar mehr, also insgesamt 235 US-Dollar, wird eine Deluxe-Version angeboten, die zusätzliche Waffen besitzt. Die Kratos-Figur soll im März 2020 erscheinen.

