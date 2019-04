God of War - Cory Barlog: Zugänglichkeit sei keine Gefahr für die künstlerische Vision

Zugänglichkeits-Features oder leichtere Spielmodi sind gerade für fortgeschrittene Spieler manchmal ein Dorn im Auge. Dennoch möchten Entwickler ihre Spiele meist für ein möglichst breites Publikum attraktiv gestalten und wandeln auf dem schmalen Grat ihre kreative Vision umzusetzen und das Spiel leicht zugänglich zu machen.

Sekiro: Shadows Die Twice Soll noch schwerer als Dark Souls oder Bloodborne werden

Eine solche Debatte wurde aufgrund des Spiels Sekiro: Shadows Die Twice kürzlich wieder entfacht als das Forbes-Magazin forderte, das Spiel solle zum Respekt an die Spieler einen leichten Spielmodus bekommen.

„God of War“-Spieler wissen, dass Kratos aktuelles Abenteuer ebenso einige Dark Souls-ähnliche Züge annimmt. Vor allem gegen Ende hin, wo man sich gegen die Walküren behaupten muss.

Nun hat Cory Barlog, Creative Director von „God of War“, seine Meinung zu dem Thema kundgetan. Barlog macht deutlich, dass Zugänglichkeit nie seine kreative Vision beeinträchtigt. Vielmehr sei es ein wesentlicher Aspekt der Erfahrung, die mit möglichst vielen Menschen geteilt werden soll.

To me, accessibility does not exist in contradistinction to anyones creative vision but rather it is an essential aspect of any experience you wish to be enjoyed by the greatest number of humans as possible.



