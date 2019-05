Ghost Recon Wildlands - Teasert neues Easter Egg das nächste Tom Clancy-Spiel an?

Die Gerüchte um ein neues Spiel im Tom Clancy-Universum verdichten sich. Im neuen DLC von „Ghost Recon: Wildlands“ ist abermals ein Easter Egg aufgetaucht, dass eine Ankündigung für diese Woche andeuten könnte.

Das ursprüngliche Easter Egg fand bereits Anfang Januar seinen Weg in den Open-World-Shooter Ghost Recon: Wildlands. Doch mit der Veröffentlichung des neuen DLCs Operation Oracle verdichten sich die Gerüchte. Irgendetwas wird am Donnerstagabend passieren.

Ghost Recon Wildlands Deutet mysteriöses Video neuen Tom Clancy-Titel an?

Erwartet uns ein neues Tom Clancy-Spiel?

Anfang Januar gelangten Spieler über ein Easter Egg auf die Website des fiktiven Unternehmens Skell Technology, das ein kryptisches Werbevideo für autonome, futuristische Maschinen des Konzerns anpreist.

Genau dieser Konzern steht nun wieder im Zentrum der aktuellen Spekulationen. YouTuber coreross hat sich zur Veröffentlichung des DLCs von „Ghost Recon: Wildlands“ erneut auf die Website begeben und ist dort auf neue Informationen aufmerksam geworden.

Dort befindet sich jetzt eine Einladung zur firmeninternen Veranstaltung Skellcon, die am 09. Mai 2019 um 20:30 unserer Zeit stattfinden soll.

Easter Eggs und vermeintliche Teaser haben bei Ubisoft bereits eine lange Tradition. Denkbar wäre, dass der Konzern in Verbindung mit Splinter Cell stehen könnte, immerhin soll sich Sam Fisher definitiv seinen Tarnanzug erneut überstreifen.

The Division 2 Liefert ein Easter-Egg Hinweis auf das Setting des nächsten Assassin’s Creed?

Was uns an besagtem Termin erwarten wird, ist allerdings noch unklar. Denkbar wäre ein weiterer Teaser-Trailer zu den autonomen Drohnenprojekten der Firma Skell Technology, die möglicherweise mit einem neuen Tom Clancy-Spiel in Verbindung steht.

Immerhin steht die E3 2019 ja auch schon vor der Türe. Am Donnerstagabend sind wir hoffentlich ein Bisschen schlauer.