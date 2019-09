Ghost Recon: Breakpoint - Ubisoft stellt Roadmap für das erste Jahr vor

Wie es sich für einen Live-Service-Titel gehört, wird der kommende Taktik-Shooter „Ghost Recon: Breakpoint“ von Ubisoft regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Jetzt haben die Verantwortlichen die Roadmap für das erste Jahr enthüllt.

Der Open-World-Actiontitel Ghost Recon: Breakpoint wartet zum Release Anfang Oktober mit abwechslungsreichen Inhalten für die Story-Kampagne und den Multiplayer auf. Innerhalb des ersten Jahres wird Ubisoft das Spiel zudem regelmäßig um neue Inhalte erweitern.

Die neuen Inhalte im ersten Jahr von Ghost Recon: Breakpoint

Im Rahmen von drei großen Episoden wird Ubisoft „Ghost Recon: Breakpoint“ innerhalb des ersten Jahres regelmäßig neue Inhalte spendieren. Darunter neue Story-Missionen, PvP-Karten, Raids und Klassen.

Die offizielle Roadmap liefert einen Vorgeschmack darauf, was euch in den einzelnen Seasons erwartet. Los geht es zum Release am 04. Oktober mit der Story-Mission Greenstone. Bis Januar 2020 folgen zudem weitere Inhalte für den Ghost War-Modus, der Raid Project Titan und ein Terminator-Spezial-Event.

Folgende Inhalte sind für das erste Jahr geplant:

Neue Abenteuer: Neue Story-basierte Inhalte mit jeder Episode, die die Hauptgeschichte des Spiels erweitern.

Neue Story-basierte Inhalte mit jeder Episode, die die Hauptgeschichte des Spiels erweitern. Neue Endgame-Inhalte: Episode 1 enthält den Project Titan-Raid. Ihr können einen aktiven Vulkan auf einer neuen Insel im Auroa-Archipel erkunden, wo ihr alle auf Auroa erlernten Fähigkeiten in 4-Spieler-Koop-Herausforderungen einsetzen müsst. Der Raid lässt sich wiederholen und an alle Spielstile anpassbar.

Episode 1 enthält den Project Titan-Raid. Ihr können einen aktiven Vulkan auf einer neuen Insel im Auroa-Archipel erkunden, wo ihr alle auf Auroa erlernten Fähigkeiten in 4-Spieler-Koop-Herausforderungen einsetzen müsst. Der Raid lässt sich wiederholen und an alle Spielstile anpassbar. Neue Fraktionseinsätze: Die Fraktionen im Spiel werden sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und jeden Monat werden neue narrative Fraktionseinsätze veröffentlicht, die sowohl den Kontext als auch die Charakterentwicklung einbeziehen.

Die Fraktionen im Spiel werden sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und jeden Monat werden neue narrative Fraktionseinsätze veröffentlicht, die sowohl den Kontext als auch die Charakterentwicklung einbeziehen. Neue Klassen: Drei neue Klassen werden in Year 1 im Multiplayer eingeführt. Los geht es mit dem Ingenieur, der über besondere Hacking-Fähigkeiten verfügt.

Drei neue Klassen werden in Year 1 im Multiplayer eingeführt. Los geht es mit dem Ingenieur, der über besondere Hacking-Fähigkeiten verfügt. Live-Events: Bei diesen Events werden VIPs Nomads dabei unterstützen, sich neuen Bedrohungen zu stellen. Neue Events werden mit jeder Episode von Year 1 verfügbar sein und einen Monat andauern.

Bei diesen Events werden VIPs Nomads dabei unterstützen, sich neuen Bedrohungen zu stellen. Neue Events werden mit jeder Episode von Year 1 verfügbar sein und einen Monat andauern. PvP-Updates: Zusätzlich zu den drei neuen Klassen werden regelmäßig neue Karten und Updates veröffentlicht.

Zusätzlich zu den drei neuen Klassen werden regelmäßig neue Karten und Updates veröffentlicht. Regelmäßige neue Inhalte: Weitere Inhalte, wie Missionen, Aktivitäten und freispielbare Gegenstände, werden mit jeder neuen Episode verfügbar sein.