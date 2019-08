Ghost Recon: Breakpoint - So spannend wird der PvP-Modus Ghost War

Im Rahmen des Streams von Inside Xbox wurde ebenfalls „Ghost Recon Breakpoint“ gezeigt. Dieses Mal ging es allerdings um den spannenden PvP-Modus namens Ghost War, der euch in 4vs4-Gefechten auf eine immer kleiner werdende Karte schickt.

Fans von gepflegter Multiplayer-Action sollen bei Ghost Recon Breakpoint so richtig auf ihre Kosten kommen. Denn neben dem 4-Spieler-Koop, der euch gegen die mittlerweile feindlich gesinnten Elite-Soldaten aus dem Erstling entsendet, gibt es außerdem noch einen PvP-Modus.

Ghost Recon: Breakpoint Beta im September: So spielt ihr mit

Dieser präsentiert sich nun im Rahmen eines ersten Trailers und offenbart seinen Namen Ghost War. In Ghost War werdet ihr 4vs4-Schlachten von „Ghost Recon Breakpoint“ ausfechten. Anders als bei anderen Shootern dürfte es hier aufgrund der technischen Gadgets, der schnellen Time-to-Kill und dem endgültigen Aus nach einem Abschuss deutlich taktischer zugehen.

Zudem kommt eine Prise Battle Royale ins Spiel, denn in einem der beiden Modi wird der Spielbereich von Ghost War immer kleiner. Zunächst wird der PvP-Modus von „Ghost Recon Breakpoint“ sechs verschiedene Maps umfassen, auf denen ihr aus vier Klassen wählen könnt.

Ghost Recon: Breakpoint Erfordert eine permanente Internetverbindung

Das Besondere: Jedweden Fortschritt, den ihr im PvE- oder PvP-Modus macht, lässt sich in dem jeweils anderen Modus von „Ghost Recon Breakpoint“ übernehmen. Ihr schreitet also immer weiter voran, egal welchen Modus ihr bevorzugt. „Ghost Recon Breakpoint“ erscheint am 4. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.