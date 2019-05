Ghost Recon: Breakpoint - Director äußert sich zum Umfang der Spielwelt

In der vergangenen Woche kündigte Ubisoft mit „Ghost Recon: Breakpoint“ überraschend den neuesten Ableger der Taktik-Shooter-Reihe mit etlichen Informationen zum Gameplay an. Der zehnte Serienteil führt euch auf das fiktive Auroa-Archipel. Wie groß die Spielwelt ausfallen wird, verriet nun Game Director Eric Couzian in einem Interview.

Die Spielwelt des Taktik-Shooters Ghost Recon: Breakpoint soll deutlich abwechslungsreicher ausfallen als im 2017 veröffentlichten Vorgänger. Aber auch größer? Dazu äußerte sich jetzt der zuständige Game Director von Ubisoft Paris.

So groß wird die Welt von Ghost Recon: Breakpoint

In einem Interview mit DualShockers wurde Couzian zur Spielwelt des Open-World-Actionspiels „Ghost Recon: Breakpoint“ befragt und seine Anwort fiel kurz und bündig aus. Man wolle Breakpoint nicht mit „Far Cry“ vergleichen, allerdings soll das Auroa-Archipel in etwa dieselbe Größe aufweisen wie Bolivien im Vorgänger Ghost Recon Wildlands.

Auch zur Länge der Kampagne und dem Erscheinungstermin erster Zusatzinhalte wurde der Game Director befragt, allerdings ohne sonderlich aufschlussreiche Antworten zu liefern:

„Was ich euch sagen kann ist, dass das Spiel Stunden und Stunden an Gameplay bietet.“

Zum PVP-Modus von „Ghost Recon: Breakpoint“ wollte Couzian ebenfalls nicht viel verraten. Welche Spielmodi euch zum Start erwarten werden, ist noch nicht ganz klar. Immerhin wissen wir bereits, dass diesmal eure Fortschritte aus der Kampagne und dem kompetitiven Multiplayer synchronisiert werden.

„Ghost Recon: Breakpoint“ wird vorgefertige Klassen bieten und sich mit einigen Spielelementen an Loot-Shootern im Stile von The Division 2 orientieren. Weitere Neuerungen betreffen unter anderem umfangreiche Survival-Elemente und Engame-Aktivitäten wie Raids.

Wie sich der Open-World-Actiontitel spielt, könnt ihr in der offiziellen Beta herausfinden, zu der die Anmeldung ab sofort möglich ist. Erscheinen wird „Ghost Recon: Breakpoint“ am 04. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.